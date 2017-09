Lawine trifft Wanderer-Gruppe Schneelawine in Berchtesgadener Alpen - Toter und Verletzte

Bei einem Lawinenunglück in den Berchtesgadener Alpen ist nach BR-Informationen eine Person ums Leben gekommen. Zum Zeitpunkt des Unglücks war eine Wanderer-Gruppe dort unterwegs. Drei Menschen wurden verletzt.

Der genauere Hergang des Unglücks ist noch unklar. Insgesamt waren nach bisherigen Erkenntnissen vier Personen in einer Wandergruppe unterwegs. Die übrigen drei sind lediglich leicht verletzt, sie erlitten einen Schock und sind unterkühlt. Sie wurden medizinisch versorgt. Woher die Reisegruppe stammte, war ebenfalls noch unklar.

Nach dem Lawinenabgang am frühen Abend im Hagengebirge im Berchtesgadener Land war eine umfangreiche Rettungsaktion angelaufen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Lawine kurz nach 18.00 Uhr im Bereich des Landtals abgegangen.

Wandergruppe unterwegs

In diesem Gebiet war zu diesem Zeitpunkt eine Reisegruppe mit vier Wanderern unterwegs. Die Rettungskräfte mussten in der Dunkelheit auf Nachtsicht fliegen. Die Unglücksstelle liege schwer zugänglich hinter der Landtalalm, sagte der Polizeisprecher.

Unglücksstelle nur per Helikopter erreichbar

Selbst die Polizeikräfte konnten das Gelände hinter dem Königssee nur per Helikopter erreichen. In den Berchtesgadener Alpen war laut Lawinenwarndienst Bayern zuletzt bis zu einem halben Meter Schnee gefallen. In den vergangenen Tagen hatte es bis auf 1.700 Meter hinab geschneit. Das Hagengebirge ist bis zu 2.400 Meter hoch.

"In den nächsten Tagen werden die Temperaturen wieder ansteigen. Mit Sonneneinstrahlung und Erwärmung kommt der Schnee ins Rutschen und es ist vor allem in den Hochlagen aus felsigem Steilgelände mit der Selbstauslösung von Lockerschneelawinen zu rechnen", warnten die Experten im Internet und mahnten zur Vorsicht bei Wanderungen.