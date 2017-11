Eine Deutsche unter den Verletzten Acht Tote nach Terror in New York

Ein 29-Jähriger ist in New York mit einem Kleinlaster in Fußgänger und Fahrradfahrer gerast. Acht Menschen wurden getötet, elf schwer verletzt. Unter den Verletzten ist auch eine Deutsche. Der mutmaßliche Täter soll der Terrormiliz IS nahestehen.

Unter den Toten waren nach Angaben der Behörden der jeweiligen Länder auch eine Belgierin sowie fünf Argentinier. Elf Menschen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Eine Deutsche wurde verletzt, deutsche Todesopfer gab es nicht, wie das Auswärtige Amt in Berlin am Morgen mitteilte.

"Unter den Verletzten befindet sich eine deutsche Staatsangehörige." Das Auswärtige Amt am Mittwochmorgen

Verbindung zur Terrormiliz IS wahrscheinlich

Der Vorfall ereignete sich im Südwesten Manhattans. Auf Höhe der West Houston Street fuhr der 29-Jährige mit einem von einem Heimwerkermarkt gemieteten weißen Pick-up-Truck auf einen Fußgänger- und Fahrradweg auf und passierte dort eine Strecke von etwa 20 Straßenblocks. Auf Höhe der Chambers Street direkt vor einer High School in der Nähe des World Trade Centers kollidierte der Truck mit einem Schulbus und kam zum Stehen.

Der Fahrer stieg aus dem Auto aus und rief "Allahu Akbar", arabisch für "Gott ist groß", wie die Polizei bestätigte. Dann hielt er zwei Waffen hoch, die sich im Nachhinein als relativ ungefährliche Paintballpistole und Luftgewehr herausstellten. In der Nähe des Fahrzeugs fanden Ermittler Notizen auf Arabisch, die eine Verbindung mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nahelegten, hieß es in Medienberichten. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür jedoch zunächst nicht. Ein Polizist schoss dem Mann in den Bauch, er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er operiert.

New Yorks Bürgermeister spricht von Terrorakt

New Yorks Bürgermeister de Blasio sagte, es handele sich um einen "Terrorakt" der feigesten Art und Weise. Polizeichef James O'Neill sprach von eine "Tragödie größten Ausmaßes". Die Sicherheitsvorkehrungen in der Millionenmetropole wurden verstärkt, auch für die traditionell am Abend des 31. Oktober stattfindenden Halloween-Feierlichkeiten mit Paraden. Es gebe aber keine Hinweise auf eine andere akute Bedrohung in der Stadt, sagte Gouverneur Andrew Cuomo.

"Das ist ein sehr schmerzhafter Tag für unsere Stadt, aber die New Yorker werden sich nicht wegen eines Terroranschlags ändern." New Yorks Bürgermeister de Blasio

Es werde nach niemandem mehr gefahndet, es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt, teilten die Behörden mit. Der Mann stamme nicht aus New York, hieß es. Nähere Einzelheiten zu seiner Identität wurden jedoch zunächst aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mitgeteilt. Medienberichten zufolge stammt der Mann aus Usbekistan, kam 2010 in die USA und lebte legal mit einer Green Card in dem Land.

"Ich habe das Heimatschutzministerium angewiesen, unser schon jetzt extremes Programm für Sicherheitsüberprüfungen zu intensivieren. (...) Politisch korrekt zu sein, ist in Ordnung, aber nicht dafür! (...) Nicht in den USA!" US-Präsident Donald Trump auf Twitter

Erinnerungen an Terror in London, Nizza, Stockholm und Berlin

Fahrzeuge waren zuletzt häufiger für Attentate auf die Zivilbevölkerung genutzt worden. Erst Anfang Juni hatten Angreifer in der britischen Hauptstadt mit einem Transporter Menschen auf der London Bridge überfahren. Knapp ein Jahr zuvor war ein islamistischer Attentäter in Nizza mit einem Lastwagen in ein Menschenmenge gerast. Auch in Stockholm tötete ein Mann mit einem Kleinlaster etlichen Menschen in einer Fußgängerzone. Im Dezember 2016 hatte der Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt in Berlin gesteuert.