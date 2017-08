In den Alpen Sieben Tote bei Bergsteigerunfällen

Fünf Bergsteiger sind in den österreichischen Alpen nach Polizeiangaben tödlich verunglückt. Sie hatten ersten Informationen des Roten Kreuzes zufolge eine Seilschaft gebildet, die am Berg Gabler nahe der Ortschaft Krimml abgestürzt sein dürfte. Auch in Italien starben zwei Bergsteiger.