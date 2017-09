Unfälle im Wald Tödliche Gefahr im Sturmholz

Schon 22 tödliche Waldarbeits-Unfälle gab es in Bayern dieses Jahr, fast doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Im niederbayerischen Hauzenberg ist zuletzt kein tödlicher Waldunfall passiert, aber: Acht Menschen wurden verletzt. Und es liegt viel gefährliches Sturmholz herum.

"Ludwig, Servus! Respekt, Du bist wenigstens 'Gwand', so wie es sich gehört. Die meisten haben oft kein Schutzgwand an. Ohne Schutzgewand ist das ja ein Fehler - umsonst gibt’s das ja nicht."

Kein Helm, kein Schnittschutz - das gibt's oft

Nein, an Ludwig Pelzeder hat Günter Stemplinger rein gar nix auszusetzen. Der rüstige Senior hat den Weg in seinen Wald bei Hauzenberg im Landkreis Passau abgesperrt, Warntafeln aufgestellt. Er selbst trägt Schnittschutzkleidung, einen Forsthelm mit Visier und Gehörschutz. Genau so soll es sein, lobt Stemplinger, der Sicherheritsexperte und Präventionsbeauftragte der SVLFG, der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Er trifft nur zu oft auch die anderen Waldarbeiter: Die, die mit gewöhnlicher Arbeitskleidung Bäume fällen - ohne Schnittschutz, ohne Helm. Die schickt er dann sofort heim.

"Ich bin mittlerweile auch so frei, wenn ich einen sehe, der keine Schneide an der Motorsäge hat, dem feile ich die Säge. Da sind sie dann meist sehr begeistert." Günter Stemplinger, Präventionsexperte bei Waldunfällen

Günter Stemplinger will die Waldbauern nicht mit dem erhobenen Zeigefinger belehren oder ihnen gar ein Bußgeld androhen. So komme man nicht weiter, sagt er. Wichtig ist ihm zufolge, dass den Waldbesitzern die Gefahren bewusst seien und sie wieder gesund heim kämen: "Es ist kein Baum im Wald draußen, der ein Menschenleben oder die Gesundheit wert ist!"

22 Todesfälle allein heuer

Trotz aller Warnungen: In den bayerischen Wäldern sind heuer schon 22 Menschen bei der Arbeit tödlich verletzt worden, bereits zwölf mehr als letztes Jahr. Ein trauriger Rekord.

Offenbar spielt der Borkenkäfer eine entscheidende Rolle. Die von ihm befallenen Fichten sind schwer zu fällen. Weil sie ihre Nadeln verlieren und dadurch eine vergleichsweise leichte Krone haben, fallen sie schwerer und unberechenbarer um. Außerdem sorgt der große Käferholzanfall dafür, dass viele Amateur-Holzfäller unterwegs sind, berichtet Günter Stemplinger. Und die machen oft entscheidende Fehler.

"Wenn ich einen Baum habe, der 30 Meter hoch ist, habe ich einen Gefahrenbereich von über einem Hektar. Das ist eine Fläche von zwei Fußballfeldern. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Das zweite ist, wenn der Baum beim Fällen kippt, kommt immer wieder Astmaterial runter. Da ist es ganz wichtig, dass man einen Helm trägt. Und das dritte ist das Nichtkönnen“ und Nichtwissen. Das ist auch ein Problem, weil die Schnittführungen nicht jedem bekannt sind, wie man richtig Bäume fällt." Sicherheitsexperte Stemplinger

Deswegen sollte jeder Gelegenheits-Waldarbeiter zumindest einen Motorsägenkurs besuchen, mahnt der Sicherheitsberater der Berufsgenossenschaft. Besser noch sind die Kurse an der Bayerischen Waldarbeiterschule im niederbayerischen Kehlheim. Dort ist Ludwig Pelzeder regelmäßiger Kursbesucher - denn je mehr man weiß, desto sicherer ist man im Wald. "Es hat doch keinen Sinn, wenn jeder rumstopselt und dann passiert was", sagt er.

Besonders gefährlich sind jetzt die vom jüngsten Orkan verwüsteten Wälder im Raum Passau. Hier hat auch Ludwig Pelzeder trotz seiner enormen Erfahrung bei der Waldarbeit einen Heidenrespekt. Das gefährliche seien diese verspannten Bäume oder wenn die Stämme auf anderen lägen: "Da passieren dann die Fehler."

"Das ist alles nicht so einfach!"

Der Waldbauer aus Hauzenberg überlässt die Aufarbeitung seiner Sturmschäden deswegen einem Harvester. Mit diesen Riesenmaschinen geht die Waldarbeit nicht nur schneller, sie ist auch viel sicherer. Wenn auch nicht ganz ohne Risiko, weiß Mathias Gürtler am Steuer eines Holzvollernters: "Du schneidest rein und dir kommt etwas entgegen. Das ist alles nicht ganz so einfach."

Der Harvesterfahrer hat also jede Menge zu tun. Deswegen sollen Neugierige in jedem Fall einen großen Abstand dazu halten und Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen: "Dass man am besten nicht von vorn kommt in die Schneidrichtung. Am besten man trägt einen Helm und Warnkleidung. Eine rote Jacke zum Beispiel."

Gefahr für Wanderer und Schwammerlsucher

Darüber hinaus gilt: Die vom Sturm betroffenen Wälder in Niederbayern sind für Wanderer und Schwammerlsucher Tabu. Es herrscht Lebensgefahr: Überall liegen im Verhau unter Spannung stehende Stämme, hängen über den Köpfen abgebrochene Äste und Kronen. Das sei nur ein Gebiet für die Waldarbeiterprofis, warnt Günter Stemplinger.

"In diesem Gebiet, wo der Sturm Kolle richtig gewütet hat, ist es eigentlich nicht richtg, wenn die Leute zum Schwammerl suchen und zum Wandern gehen. Denn wir haben derzeit zwischen 60 und 70 Harvester im Einsatz. Die Maschinen arbeiten. Da müssten die Fahrer auf die Schwammerlsucher und Wanderer zusätzlich auch noch acht geben. Das wäre ein Unding." Sicherheitsexperte Günter Stemplinger

Bisher ist im niederbayerischen Sturmgebiet zum Glück noch kein tödlicher Waldunfall passiert. Hoffentlich bleibt das so, sagt Stemplinger und klopft auf einen Baumstumpf. Denn selbst wenn alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden: Ein Restrisiko bleibt.