Geschenk-Tipps Aktuelle Spielkonsolen im Vergleich

Die bislang gängigen Konsolen für den Fernseher sind etwas in die Jahre gekommen. So haben die Konsolenhersteller jeweils eine aufgemotzte Version auf den Markt gebracht - oder einen Klassiker der Konsolengeschichte modernisiert.

Playstation Pro

Fast drei Mal so viel Rechenleistung, wie die PS4 soll die Pro besitzen. Diese Power fließt vor allem in die Grafikleistung. Bei den Spielen muss sie sich bremsen: Schließlich laufen auf der Pro die gleichen Games wie auf der normalen PS4. So ist der große Unterschied die Darstellung auf neuen Ultra HD Fernsehern, vor allem mit großer Bildschirmdiagonale. Bei kleineren Fernsehern ist der Unterschied dagegen marginal. Die Investition von 100 Euro mehr im Vergleich zur PS4 ist in erster Linie für Besitzer von großen 4k-Fernsehern interessant.

Xbox One S

Das "S" steht offensichtlich für schlank. Denn die Xbox One S ist um rund ein Drittel kleiner, als die klobigere Xbox One. Neben dem flacheren Design liefert auch die "S" bessere Grafik in 4k. Der Haken: Sie zeigt Filme in 4k, aber leider keine Spiele. Dazu hat sie zu wenig Rechenleistung an Bord. Feine Änderung am Kontroller: Er hat eine viel griffigere Kunststoff-Rückseite. Ansonsten laufen alle Xbox-One-Spiele auch auf der "S". Der Preisunterschied zur "One" liegt bei gleicher Festplattenaustattung bei rund 70 Euro.

Mini NES

Das Nintendo Entertainment System, kurz NES, ist ein Klassiker und war richtungsweisend in den 80er-Jahren. Nintendo hat mit der Neuauflage des NES gleich zwei Gruppen im Blick: Kinder, die eine vergleichsweise günstige und eher einfache Konsole suchen und deren Eltern, die bei NES in 80-Jahre-Nostalgie schwelgen. Was bekommt man für sein Geld: 30 vorinstallierte, sehr schöne Retrospiele, den kantigen NES-80er-Jahre-Look und einen HDMI-Anschluss für den modernen Fernseher. Zwei Mankos: Man kann keine weiteren Spiele aufspielen und das obligatorische Kabel für den Kontroller ist viel zu kurz geraten.