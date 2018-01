Schwierige Terminfindung Kabinett will heute Tag für Landtagswahl in Bayern finden

Das bayerischer Kabinett berät am Vormittag unter der Leitung von Wirtschaftsministerin Aigner über den genauen Termin für die Landtagswahl im Herbst. Dem Vernehmen nach dürfte die Entscheidung auf den 14. Oktober fallen.

In der Vorlage, die das Innenministerium für die Kabinettsitzung erstellt hat, wird Sonntag, der 14. Oktober als Wahltermin vorgeschlagen. Ein Termin im September gilt als schwierig, weil der Wahlkampf dann größtenteils in den bayerischen Sommerferien stattfinden würde.

Ferien erschweren Terminfindung

Anfang Oktober könnten wegen des Tags der deutschen Einheit viele Menschen eine Woche Urlaub nehmen und so an einem möglichen Wahltag am 7. Oktober nicht zur Abstimmung gehen. Daher der Vorschlag 14. Oktober, wie es aus Regierungskreisen heißt.

Spekulationen wonach der designierte Ministerpräsident und CSU Spitzenkandidat für die Landtagswahl Markus Söder dadurch mehr Zeit für Wahlkampf bekommen solle, wies ein Sprecher des Innenministeriums zurück.

Endgültige Entscheidung erst später

Der Ministerrat will sich heute auf einen Vorschlag einigen. Die Parteien in Bayern können sich dazu äußern, dann erst wir der Termin endgültig festgelegt. Der Ministerrat wird heute ohne Ministerpräsident Seehofer und Innenminister Herrmann stattfinden. Die sind in Berlin unabkömmlich bei den Sondierungsgesprächen mit CDU und SPD.