Tennis-Turnier in Washington Alexander Zverev gewinnt als erster Deutscher

Für den 20-jährigen Alexander Zverev war es der fünfte Karriere-Sieg und der vierte Turnier-Erfolg in dieser Saison nach Siegen in Rom, Montpellier und München. Im Halbfinale hatte sich der Hamburger am Samstag mit 6:3, 6:4 gegen den an Nummer zwei gesetzten Japaner Kei Nishikori durchgesetzt.

Für den Titel in der US-Hauptstadt kassierte Zverev 355.460 Dollar und 500 Weltranglistenpunkte, die ihn seinem Ziel, das Saisonfinale der besten Acht der Spieler in London zu erreichen, wieder ein Stück näher brachten.