Machtkampf in der CSU Teilnehmer der Münchner Runde setzen auf Seehofer

Beim Machtkampf in der CSU setzten die Teilnehmer der Münchner Runde im BR Fernsehen am Abend darauf, dass sich Horst Seehofer an der Spitze halten wird. Heribert Prantl, Innenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung, traut es Markus Söder nicht zu.

Für Seehofer sei die Luft natürlich viel dünner geworden, aber viel umstrittener sei Markus Söder, für den es in der CSU keine strukturelle Mehrheit gebe, so Prantl.

"Wenn man den Kaiser vom Pferd ziehen will, braucht man Mut, und ich sehe niemanden in der CSU, der richtig Mut hat. Markus Söder hat ihn nicht, und wenn man die Konstellation sieht und Seehofer ein schlechtes Ergebnis erzielt hat: Die potentiellen und tatsächlichen Kritiker waren ja alle dabei. Markus Söder kommt ja nicht von einem anderen Stern. Der sitzt im Kabinett, ist für alles mit verantwortlich. Wenn, dann könnte man eher sagen, dass jemand der weiter weg ist, wie Manfred Weber, weniger verantwortlich ist. Alle, die möglicherweise in Betracht kommen, sind mit verantwortlich für dieses Ergebnis." Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung

Der "Herz-Jesu-Marxist"

Der Kabarettist Michael Lerchenberg sprach von einem Zwergenaufstand der Bezirksverbände und der Hinterbänkler bei der CSU. Er wisse nichts über das Programm von Markus Söder, so Lerchenberg. Bei Stoiber habe man das gewusst und Seehofer kenne man unter dem Schlagwort "Herz-Jesu Marxist".

"Er hat immer eine starke soziale Seite gehabt, das hat man auch in seiner Analyse der Bundestagswahl gesehen." Kabarettist Michael Lerchenberg

Der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter nannte ein Szenario, bei dem Horst Seehofer von langwierigen Koalitionsverhandlungen in Berlin profitieren könne. Die Jamaika-Verhandlungen könnten bis nach Weihnachten dauern, vielleicht bis Februar, so Oberreuter. Seehofer könnte dann Ergebnisse präsentieren "und ein klassisches Ministerium und eineinhalb weitere für die CSU mitbringen." Wenn er dann einige Positionen durchgesetzt habe, "wird man sich an Kreuth erinnern und an Stoiber erinnern und dann wird man sagen, ja um Himmels willen: Jetzt einen streitigen Wechsel, der bringt uns an der Wahlurne erst recht um die Ecke". so Oberreuter.

Kehrt Seehofer nach Berlin zurück?

Bei den Koalitionsverhandlungen hin zu einer Jamaika-Koalition wird Horst Seehofer allgemein zugetraut, am meisten für die CSU herausholen zu können. Die Journalistin und frühere Mitarbeiterin Horst Seehofers, Ulrike Hinrichs, rechnet mit kürzeren Koalitionsverhandlungen. Sie hält es für vorstellbar, dass Horst Seehofer wieder in die Bundesregierung als Minister eintritt, schließlich habe er "seine beste Zeit in Berlin gehabt" und er sei der einzige in der CSU, der der Kanzlerin auf Augenhöhe gegenübertreten könne, so Hinrichs.

Die Sendung der Münchner Runde zum Machtkampf in der CSU ist im BR Fernsehen ist in der Mediathek eine Woche lang zu sehen.