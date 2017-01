Beratung über Präsidialsystem Alle Macht in Erdogans Händen?

"Wir müssen uns anhören, dass alles wieder gut werde, wenn wir erst einmal das Präsidialsystem haben. Aber das haben wir de facto doch sowieso schon seit zwei Jahren. Was hat sich denn in diesen zwei Jahren verbessert? Hat sich der Terror im Land verringert? Nein. Hat die türkische Lira an Wert gewonnen? Nein. Geht es der Wirtschaft super? Nein."