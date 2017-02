NFL-Finale Historischer Sieg für die Patriots

Es war ein dramatisches Finale: Die New England Patriots haben mit einer historischen Aufholjagd den Super Bowl gewonnen. Nach einer packenden Aufholjagd mussten sich die Atlanta Falcons mit 28:34 geschlagen geben. Erstmals wurde ein NFL-Finale in der Nachspielzeit entschieden.

Die New England Patriots haben im dramatischsten Finale der NFL-Geschichte ihren fünften Super Bowl gewonnen. Angeführt vom überragenden Star-Quarterback Tom Brady setzte sich der Favorit in Houston mit 34:28 (28:28, 3:21) nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons durch. Die Patriots lagen schon mit 25 Punkten zurück, schafften aber eine nie da gewesene Aufholjagd.

Es war das erste Endspiel der National Football League, das nicht in der regulären Spielzeit entschieden wurde. Mit seinem fünften Super-Bowl-Triumph setzte sich Brady an die Spitze der Rekordliste für Quarterbacks. Running Back James White erzielte in der Overtime mit seinem dritten Touchdown die entscheidenden Punkte.

Die Falcons verpassten ihren ersten NFL-Titel. Dabei dominierte das Team aus Atlanta über weite Strecken seinen Gegner. Zur Halbzeit stand es noch 21:3 für die Falcons.

Trump setzte auf Sieg der Patriots

US-Präsident Donald Trump, der eng mit den Patriots verbunden ist, hatte den Sieg "seiner" Mannschaft vorhergesagt. "Der Druck auf die Patriots ist kleiner, weil sie das schon mal erlebt haben", sagte er. Trump ist mit dem Inhaber des Vereins, Robert Kraft, sowie Quarterback Brady befreundet. Brady hatte Trump im Wahlkampf unterstützt.

Halbzeit mit Lady Gaga

US-Popsängerin Lady Gaga richtete in ihrer Halbzeitshow einen patriotischen Appell an die Vereinigten Staaten. Die 30-Jährige sang ein paar Zeilen aus den Titeln "This Land Is Your Land" von Woody Guthrie sowie "God Bless America" von Irving Berlin, bevor sie sich vom Dach des NRG Stadium in Houston auf die Bühne abseilte. In ihre 14-minütige Performance war denn unter anderem auch ihr Hit "Born This Way" eingeschlossen, der sich zur Hymne der Homosexuellenbewegung entwickelt hat.

In den sozialen Netzwerken waren neben dem Footballspiel selbst auch die teuer platzierten TV-Werbespots während der Ausstrahlung Thema. Spott erntete ein Werbefilm über Erdöl. Auf Slogans wie "Öl pumpt das Leben auf" ("oil pumps life") reagierten beispielsweise Twitter-Nutzer amüsiert. Sie schrieben etwa, Öl sei das neue Bier; sie wollten es sofort kaufen. Andere bezeugten ironisch, sie liebten Öl, weil Freunde davon abhängig seien.