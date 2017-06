Feuer in Portugal Mindestens 25 Tote bei Waldbrand

Bei einem Waldbrand in Portugal sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Viele Opfer wurden offenbar in ihren Autos von den Flammen eingekesselt. Die Situation in der Region sei sehr besorgniserregend, so die portugiesische Regierung.

Von: tagesschau.de