Polizei sperrt Casino-Gegend ab Offenbar Tote bei Schießerei in Las Vegas

Bei einer Schießerei in der US-amerikanischen Glücksspielmetropole Las Vegas hat es offenbar mindestens zwei Tote gegeben. 24 weitere Menschen würden wegen Schussverletzungen behandelt, sagte eine Kliniksprecherin. Zwölf von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand.

Rettungskräfte in Las Vegas versorgen verletzte Menschen

Die Polizei erklärte, Beamte hätten einen Verdächtigen überwältigt. Weitere Informationen will sie in Kürze auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Laut einem Medienberichten eröffnete mindestens ein Schütze das Feuer bei einem Country-Musik-Festival am Strip in Las Vegas. Augenzeugen berichteten von Schüssen aus den oberen Stockwerken des anliegenden Mandalay Bay Casinos.

Straßenzüge abgesperrt

Die Polizei rief die Menschen über Twitter auf, die Gegend nahe der Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. Teile des Las-Vegas-Strips wurden abgesperrt, einige Flüge umgeleitet. Zudem baten die Behörden, keine Livestreams von dem laufenden Polizeieinsatz ins Internet zu stellen. Dies könnte die Einsatzkräfte in Gefahr bringen.

Auf Bildern waren am Boden liegende und verletzte Menschen zu sehen. Die Situation ist zurzeit noch unübersichtlich.