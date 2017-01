Syrienkonferenz Hoffnung auf ein Ende des Konflikts?

Grenzenlos könnte die Themenvielfalt in Astana werden. Diesen Eindruck erweckte Syriens Präsident Baschar al-Assad, denn genauso klang es, als er kürzlich sagte.

"Wir sind dazu bereit, alles zu verhandeln. Über ein Ende des Konflikts in Syrien oder über die Zukunft Syriens. Alles ist vollkommen offen, es gibt kein Limit für die Verhandlungen." Syriens Präsident Baschar al-Assad

Doch nun sieht es so aus, als würde vor allem eins verhandelt: Der Waffenstillstand, der Ende Dezember für Syrien ausgerufen wurde. Denn diese Feuerpause ist brüchig: Immer wieder kommt es zu Kämpfen. Obendrein wollen beide Seiten -– Assad-Gegner wie Assad-Unterstützer - humanitäre Hilfen erörtern. Die UN beklagen, dass keine Lieferungen die Menschen in Syrien erreichen; trotz des Waffenstillstandes.

Politische Gespräche im Februar geplant

Für die bewaffnete Opposition sitzen in Astana mehr als ein Dutzend Vertreter von Milizen und Milizen-Bündnissen am Tisch. Viele von ihnen sind islamistisch orientiert. Um Politik geht es in Astana allenfalls am Rande. Aber: Sollte die Konferenz in der Hauptstadt von Kasachstan erfolgreich werden, soll sie Grundlage für weitere Gespräche sein - über einen politischen Neufanfang in Syrien, unter UN Vorsitz, wenn möglich Anfang kommenden Monats in Genf.