Staatsregierung zu Sturzfluten Umweltausschuss berät über die Flut von Simbach

Was können Gemeinden tun bei Hochwasser, viel zu hohen Flusspegeln oder Sturzfluten wie im vergangenen Jahr? Darüber berichtet heute die bayerische Staatsregierung im Umweltausschuss des Landtags. Von Peter Kveton

Im Mai und Juni vergangenen Jahres wurde Bayern mit einem bisher so kaum bekannten Wetterphänomen konfrontiert: Einem Sturzregen auf kleinstem Raum mit massiven Folgen, Schäden in Milliardenhöhe und insgesamt sieben Todesfällen.

Sturzflutartiges Hochwasser

Selbst kleine Gewässer wuchsen innerhalb von wenigen Minuten zu reißenden Flüssen, die durch den Starkregen verursachten Wassermengen suchten sich Wege mitten durch die Ortschaften um abzufließen, es kam zu sturzflutartigen Hochwasserwellen. Besonders katastrophal und kaum vorhersagbar das Ereignis in Simbach am Inn, wo die Einwohner von den Wassermassen und deren Heftigkeit völlig überrascht wurden. Ähnlich Ereignisse gab es in Triftern, Polling und Flachslanden.

Sonderförderprogramm zum Schutz vor den Fluten

Einen Bericht über die Geschehnisse hatte das Landesamt für Umwelt bereits im Juli schriftlich vorgelegt – nun soll er auch noch mündlich im Umweltausschuss abgegeben und diskutiert werden. Im Mittelpunkt dabei auch die Frage, ob und wie sich die Kommunen auf solche Wetterereignisse vorbereiten können. Ein Sonderförderprogramm zum Schutz vor lokalen Sturzfluten hat das Umweltministerium erst vergangene Woche aufgelegt.