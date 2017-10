Deutscher Wetterdienst Sturmwarnung für den Alpenraum und den östlichen Bayerischen Wald

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen: Am Sonntagmorgen und im Laufe des Vormittags rechnen die Meterelogen selbst im Flachland mit Böen mit bis zu 100 km/h. In höheren Lagen über 1.000 Meter könne es zu orkanartigen Böen mit bis zu 130 km/h kommen, so der DWD.

Warnung vor umstürzenden Bäumen

Sturmschäden im Bayerischen Wald nach Hurrican Maria

Deshalb hat der Deutsche Wetterdienst über die Katastrophen-App KATWARN eine Unwetterwarnung für die Alpen-Landkreise und den den östlichen Bayerischen Wald abgesetzt. Darin warnt er umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen oder Dachziegeln. Außerdem sollen Fenster und Türen geschlossen und Gegenstände im Freien gesichert werden.

Sturm, Regen und Schnee

Neben dem Sturm bringt das Tief "Girscha" auch Dauerregen mit. Im Alpenraum kann es ab der zweiten Nachthälfte laut DWD in Staulagen über 25 Liter pro Quadratmeter regnen. Nach dem Sturm kommt dann die Abkühlung. Die Schneefallgrenze sinkt im Alpenraum auf etwa 700. Hier könnten dann in den mittleren Lagen auch größere Schneemengen zusammenkommen. Im Flachland muss man aber noch nicht mit Schnee rechnen.

Absage für Riesenslalom droht

Kann Felix Neureuther am Sonntag starten?

Auch am Rettenbachgletscher im österreichischen Sölden rechnet man für Sonntag mit orkanartigen Böen. Deshalb droht dem Riesenslalom der Herren die Absage. Spätestens morgen früh gegen sechs Uhr soll darüber entschieden werden: