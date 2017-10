Unwetter-Bilanz Sturmtief „Herwart“ – Bayern glimpflich davongekommen

Umgestürzte Bäume, Stromausfälle, mehrere Leichtverletzte – dennoch haben sich die Schäden nach dem Sturmtief „Herwart“ in Bayern in Grenzen gehalten. Obwohl Windgeschwindigkeiten bis zu 150 km/h gemessen wurden.

Herwart stürmte bayernweit am stärksten auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen. Die Wetterstation registrierte eine Windgeschwindigkeit von 150 km/h. Trotz der stundenlangen heftigen Orkanböen verlief in Bayern der Sturmtag größtenteils glimpflich. Trotzdem waren die Einsatzkräfte im Dauereinsatz und rückten zu hunderten Einsätzen aus. Das größte Problem bereiteten umgestürzte Bäume. In rund 40.000 Haushalten kam es in Bayern zu Stromausfällen.

Umstürzende Bäume blockieren Autobahn

Umgestürzte Bäume bei Rohrdorf

In Oberbayern mußte die Autobahn A8 für vier Stunden wegen umgeknickter Bäume zwischen Traunstein/Siegsdorf und Neukirchen total gesperrt werden. Bei Feldkirchen/Westerham fiel ein Baum auf die Oberleitung genau in dem Moment als ein Zug kam, der Zug konnte rechtzeitig stoppen. Verletzt wurde niemand. Auf der B12 bei Reichersheim fiel ein Baum direkt auf das Führerhaus eines LKWs - ein Insasse wurde dabei verletzt.

Lokführer verhindert Unglück

In Niederbayern nahe Regen prallte ein Zug der Waldbahn in einen auf den Gleisen liegenden Baum. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt – der Lokführer verhinderte durch eine Notbremsung schlimmeres.

Wind weht Autos in den Straßengraben

Umgestürzter Baum in der Oberpfalz

In der Oberpfalz wehte der Sturm zwei Autos in den Straßengraben – eines in Hemau, das andere bei Schwandorf. In Tirschenreuth viel ein Baum auf ein Auto. In allen Fällen kamen die Insassen mit einem Schrecken davon.