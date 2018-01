Unwetterwarnung Sturmtief "Friederike" erreicht Bayern

Mit Wucht hat der Wintersturm "Friederike" Deutschland erreicht. Am Niederrhein wurde ein 59-Jähriger von einem umstürzenden Baum erschlagen. In NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz fahren keine Züge mehr. In Bayern fällt an vielen Schulen der Nachmittagsunterricht aus, die Polizei meldet erste kleinere Sturmschäden.

Seit 12 Uhr Mittag ist praktisch überall in Oberfranken Schulschluss. Auch im Landkreis Passau ist der Nachmittagsunterricht abgeblasen. Kinder, deren Eltern am Nachmittag arbeiten müssen, werden in der Schule betreut.

"Wir wollen vermeiden, dass Kinder bei dem Sturm im Freien sind. Wenn die Eltern sie nicht abholen können, sollen sie lieber in der Schule bleiben, bis das Schlimmste vorbei ist" Werner Lutz, Direktor des Staatlichen Schulamts in Bayreuth im BR

Stürmische Zeiten auf Straße, Schiene, Piste und in der Luft

Franken ist bisher am stärksten betroffen. Doch den meisten Bayern dürfte das Wetter heute wenig Freude machen. Sturmböen fegen durch Bayern, die sich im Straßenverkehr als tückische Seitenwinde bemerkbar machen. Schon in der Nacht haben erste Vorläufer von "Friederike" in Oberfranken zu Problemen geführt. Wegen vom Winde verwehter, querstehender LKW mussten die A93 bei Selb und die A72 am Dreieck Vogtland zwischenzeitlich gesperrt werden.

Am Münchner Flughafen wurden bisher 20 Flüge aus Amsterdam sowie von und nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln gestrichen. Außerdem gebe es "die eine oder andere Verspätung", sagte ein Flughafensprecher. Er vermeldet allerdings auch "ein paar Verfrühungen": Maschinen, die mit dem Wind fliegen, kommen früher als geplant an. Die Deutsche Bahn warnt vor Verspätungen, Zugausfällen und Streckensperrungen. Aktuell sorgt ein umgestürzter Baum auf der Strecke zwischen Schweinfurt und Bad Kissingen für Behinderungen. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist der gesamte Zugverkehr bis auf weiteres eingestellt worden - mit entsprechenden Auswirkungen auf den Fernverkehr.

Skifahrer sollten sich vor Ort informieren, welche Pisten heute befahrbar sind: Im Frankenwald ist kein Wintersport möglich, die Zugspitzseilbahnbahn hat ihren Betrieb eingestellt, auch im Allgäu und dem Bayerischen Wald ist der Liftbetrieb stark eingeschränkt - ein Überblick hier. Die Qualifikation zur Skiflug-WM in Oberstdorf soll trotz des Sturmtiefs wie geplant stattfinden.

Was auf uns zukommt

Sturmtief "Friederike" hat sich am Vormittag von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen aus mit Orkanböen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde in einem breiten Streifen Richtung Südosten bewegt. In beiden Bundesländern wurde der Bahnverkehr eingestellt. In Nordrhein-Westfalen gab es bereits mehrere Verletzte. In Ratingen wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum erfasst und eingeklemmt, fast zeitgleich wurden im Kreis Heinsberg zwei Fußgänger von einem Baum getroffen. Sie wurden nach erster Einschätzung der Feuerwehr schwer verletzt. Auch in Dortmund stürzte ein Baum auf einen Menschen.

Inzwischen ist der Sturm auch in Teilen des bereits gestern winterwettergeplagten Bayern zu spüren. Wer sich im Freien aufhält, sollte sich vor herabstürzenden Gegenständen und Baumteilen in Acht nehmen.

Im Raum München sind neben der S-Bahn-Linie 6 jetzt auch die S3 zwischen Deisenhofen und Holzkirchen sowie die S8 zwischen Seefed-Hechendorf und Herrsching wetterbedingt gesperrt. Bei Sauerlach ist ein Baum auf die Gleise gestürzt, die intakte Oberleitung muss abgeklemmt (geerdet) werden. Bei der Linie S8 ist ein Baum in die Oberleitung gekippt.

In Augsburg meldet die Polizei kleinere Sturmschäden. An der Herz-Jesu-Kirche, im Stadtteil Pfersee hat der Wind Dachplatten heruntergerissen. Der Zoo in Augsburg schließt vorzeitig. In der Fußgängerzone wurden Bauzäune umgeweht, in Gersthofen wurden mehrere Schilder auf die Straße geblasen, in Schwabmünchen hat eine Bö die Außenbestuhlung einer Pizzeria auseinandergewirbelt und einen Baum auf eine Straße gekippt.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gilt eine amtliche Unwetterwarnung.

Bei Moosbach im Kreis Neustadt an der Waldnaab geriet der Bus der Linie Eslarn-Weiden auf das Bankett und kippte in eine Wiese. Heftiger Seitenwind hatte den Linienbus von der Straße gedrückt.

"Es ist vielerorts in exponierten Lagen, auch im Flachland und da nicht nur in nördlichen Franken, mit in Böenspitzen “orkanartigem Sturm” (102 – 117 km/h) oder sogar vollem “Orkan” (ab 118 km/h) zu rechnen." Meteorologe Michael Sachweh

Erinnerung an "Kyrill"

Friederike besucht Bayern ausgerechnet zum Jahrestag des großen Orkans Kyrill, der am 18. Januar 2007 europaweit Schäden in Milliardenhöhe verursacht hat. BR-Wetterexperte Michael Sachweh schätzt "Friederike" als stärksten Sturm der seit September andauernden Serie von Unwettern ein.

Immerhin: Beim Deutschen Wetterdienst geht man davon aus, dass der Sturm weniger Schäden anrichtet als "Xavier" im Oktober: Damals hätten die Bäume wesentlich mehr Laub getragen und damit dem Wind mehr Angriffsfläche geboten als jetzt, so DWD-Meteorologe Markus Eifried.

"Friederike" bringt weiteren Schnee

Schneechaos auf der Landstraße bei Schwabmünchen

Schon am Morgen haben Schnee und Glätte im nördlichen Schwaben und im nördlichen Oberbayern mehr als 100 Autounfälle verursacht, bei denen fünf Menschen leicht verletzt wurden. Die Oberpfalz meldet nach der gestrigen Massenkarambolage bei Bad Abbach ein weiteres Dutzend Blechschäden. Die meisten Räumdienste bleiben im Einsatz: Sturm "Friederike" hat neuen Schnee im Gepäck.

In Hochlagen kann es ab Nachmittag zu Schneeverwehungen kommen. Für die Alpen hat der bayerische Lawinenwarndienst die zweithöchste Gefahrenstufe (Stufe 4) herausgegeben.

Alle Problembereiche im Überblick

In Regionen, denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Im Regierungsbezirk Oberbayern: Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis Berchtesgadener Land, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Kreis Miesbach, Kreis Rosenheim, Kreis Traunstein, Kreis Weilheim-Schongau

Im Regierungsbezirk Niederbayern: Kreis Deggendorf, Kreis Freyung-Grafenau, Kreis Regen, Kreis Straubing-Bogen

Im Regierungsbezirk Oberpfalz: Kreis Cham, Kreis Tirschenreuth

Im Regierungsbezirk Oberfranken: Kreis Bayreuth, Kreis Coburg, Kreis Hof, Kreis Kronach, Kreis Kulmbach, Kreis Lichtenfels, Kreis Wunsiedel, Stadt Coburg, Stadt Hof

Im Regierungsbezirk Unterfranken: Kreis Bad Kissingen, Kreis Haßberge, Kreis Rhön-Grabfeld