Sturmtief mit Kälte im Gepäck "Egon" macht Bayern zu schaffen

In Franken sind die Einsatzkräfte seit Stunden in vollem Einsatz. Allein in der Region Würzburg verzeichnet die Polizei 95 Einsätze, vor allem wegen umgestürzter Bäume, abgedeckter Dächer und eingedrückter Bauzäune. Bei Münnerstadt wehte "Egon" am frühen Morgen einen Jägersitz auf die Autobahn A71. Die Bundesstraße 279 durch die bayerische Rhön war in der Nacht wegen Schneeverwehungen gesperrt, hier kamen die Räumdienste nicht nach. Auf der A7 Ulm Richtung Würzburg haben starke Windböen auf der Mainbrücke zwischen Marktbreit und Kitzingen eine leeren Lkw-Anhänger umgeworfen. Der Fahrer blieb - wie bisher auch alle weiteren Sturmopfer in der Region - unverletzt.

Im Landkreis Fürth kommt es aktuell zu Stromausfällen. Auch andere Landkreise der Region sollen betroffen sein - welche genau, konnte ein Sprecher des Nürnberger Energieversorger N-Ergie allerdings noch nicht sagen. Auch zu Dauer und Ursache der Störung gibt es keine Informationen.

Störungen im Bahnverkehr Die Deutsche Bahn meldet für Franken Unwetterschäden auf vielen Strecken. Behinderungen und Zugausfälle gibt es teils in beiden Richtungen auf den Strecken nach Würzburg, Bamberg und Treuchtlingen.



In ganz Deutschland müssen Bahnreisende wegen der angekündigten Schneeschauer mit längeren Fahrten im Fernverkehr rechnen. Die Bahn drosselte die Höchstgeschwindigkeit der ICE bis auf weiteres auf Tempo 200

Die Polizei-Einsatzzentralen für Niederbayern und die Oberpfalz melden zahllose umgestürzte Bäume. Mehrere Lkw blieben wegen Glatteis in Steigungen hängen, unter anderem auf der B20 und der B12. Außerdem rutschten einige Autos in Straßengräben, so zum Beispiel bei Vohenstrauß oder Roding in der Oberpfalz. Fast immer blieb es bei Blechschäden, einen Verletzten gab es bei einem Unfall nahe Grafenwöhr. Insbesondere auf den Brücken bildete sich, etwa in Regensburg, immer wieder Glatteis. Besonders betroffen ist derzeit noch die Region Freyung.

Es bleibt stürmisch - und wird wieder kälter

Während die Räumdienste das Problem glatter Straßen seit dem Morgen immer besser in den Griff bekommen, bleibt der Sturm ein Thema. Auf Bergen könnte er Orkanstärke erreichen - der Deutsche Wetterdienst erwartet Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde. In weiten Teilen Bayerns rechnet der DWD am Freitag zudem mit Schneefall, im Allgäu und im Bayerischen Wald bis zu zehn Zentimetern. Wenn "Egon" auf den Wochenendverkehr trifft, heißt es für Verkehrsteilnehmer Nerven bewahren. Wintersportfans dürfen sich dafür zumindest in höheren Lagen auf frische Schneelieferungen freuen.