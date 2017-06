Unwetter im Anmarsch Vor allem Nordbayern betroffen

Es wird heftig, auch in Bayern, melden verschiedene Wetterdienste. Am Mittag hat es bereits Hamburg erwischt. Nun überzieht die Gewitterfront Brandenburg. Bei der Feuerwehr herrscht Ausnahmezustand. Die Gewitterfront nähert sich nun Bayern.

Im Moment schiebt sich die Unwetterfront langsam aber sicher vor. Sie hat Hamburg, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt passiert, nun nähert sie sich Bayern. Mit der Gewitterfront verbanden sich große Temperaturstürze mit plötzlichen Temperaturunterschieden von 17 Grad Celsius. Im Moment fegen heftige Stumböen mit Hagel und Starkregen über Brandenburg hinweg. Sie nähern sich Dresden und Chemnitz. Der Wetterdienst warnt davor sich bei den Unwettern im Freien aufzuhalten.

Ein Toter und Verwüstungen

In Berlin Tegel geht im Moment nichts mehr

Ein Tornado hat heute Mittag bereits Hamburg getroffen und schwere Verwüstungen im Kreis Harburg verursacht. Bäume stürzten um, begruben eine Schafherde unter sich und legten zahlreiche ICE-Verbindungen lahm. Noch immer sind die Strecken von Berlin nach Hannover und Hamburg unterbrochen. In der Nähe von Uelzen wurde ein 50-jähriger Mann von einem Baum in seinem Auto erschlagen. Beim Festival "Hurrican" in Scheeßel bat der Veranstalter die Musikfans erst morgen anzureisen. 2016 war das Musikfestival vor allem eine Matsch- und Schlamm-Party. Der Flugverkehr in Berlin Schönefeld und Tegel wurde eingeschränkt, normalisiert sich aber langsam wieder. Die Berliner Feuerwehr rief um 14.48 Uhr den Ausnahmezustand für das Stadtgebiet aus.

Mittel- oder Oberfranken gefährdete Gebiete

Unwetter in Hamburg

Vom Westen her könnten schwere Gewitter auch nach Mittel- und Oberfranken ziehen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der nächsten Stunde mit Starkregen, Hagel, Sturmböen und sogar Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern. Aber auch die Hitzewelle bringt eine hohe UV-Belastung gerade in den Gebieten Mittel-und Oberfranken. Sport und andere Unternehmungen sollte man lieber auf morgen in die frühen Stunden legen. Auch im Schatten ist es empfehlenswert immer eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor zu verwenden.

Auch das Ausland schwitzt

39 Grad in Madrid am späten Nachmittag

Das an sommerliche Temperaturen gewöhnte Spanien hat den heißesten Frühling seit Beginn der offiziellen Wetteraufzeichnungen erlebt. In den Monaten März, April und Mai seien die wärmsten Werte der vergangenen 52 Jahre gemessen worden. Spitzenreiter waren die Stadt Ourense in Galicien, wo am 24. Mai 37,6 Grad gemessen wurden. Auch für den Sommer erwarten die Meteorologen außergewöhnlich hohe Werte. Besonders die Mitte und der Süden Spaniens müssten sich auf eine Hitzewelle einstellen, so Medienberichte. Gestern war auch der heißeste Juni-Tag seit Weltkriegsende 1945 in Frankreich gewesen, teilte der Wetterdienst Metéo-France mit. Besonders heiß war es in dem Ort Toussus-le-Noble im westlichen Pariser Umland mit 37,5 Grad.