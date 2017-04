Überteuertes Studienleben Studenten löhnen für falsche Baupolitik

634 Euro warm mussten Studierende durchschnittlich im zweiten Halbjahr 2016 für eine Einzimmerwohnung in München pro Monat zahlen. Zumindest laut dem Studentenwohnpreisindex des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Deutschen Real Estate Funds.

In der Studie, die bereits im Herbst letzten Jahres veröffentlicht wurde, wurden mit Hilfe von Daten der Onlineplattform ImmobilienScout24 Werte für elf wichtige Studentenstädte in Deutschland zwischen 2010 und 2016 erhoben. Basis der Studie ist eine Muster-Einzimmerwohnung, die mit einer Einbauküche ausgestattet ist und 1,5 Km von der Uni entfernt liegen soll.

Extreme Preisentwicklung gerade bei studentischem Wohnen

Dem allgemeinen Trend entsprechend steigen in Großstädten die Preise für Wohnraum. Doch gerade für die studentische Musterwohnungen des IW lag der Anstieg von 2010 bis 2016 in München bei 30 Prozent - ein Trend, der auch in Vergleichsstädten festzustellen war.

So viel müssen Studierende zahlen

Explodierende Studierendenzahlen, genereller Zuzug in Großstädten und die große Nachfrage nach kleinen und günstigen Wohnungen im Allgemeinen sind die Hauptursachen für diesen extremen Anstieg. Studenten konkurrieren dabei mit jungen Berufstätigen und Senioren, die jedoch oftmals finanziell besser dastehen. In der Studie will das IW diesem extremen Anstieg der Wohnungspreise nun auf den Grund kommen. Dabei verglichen sie ihren errechneten Studentenwohnpreisindex mit dem Baubedarf in deutschen Groß- und Universitätsstädten.

Kein Auge auf den Baubedarf

Das Hauptproblem sei laut dieser Analyse, dass zu wenig und falsch gebaut werde. So auch in der bayrischen Landeshauptstadt. In München wurde gerade einmal 40 Prozent des Bedarfs an neuen Wohnungen gebaut. Weitere Verknappung von Wohnraum spiegelt sich folglich in steigenden Preisen wieder. Ein weiteres Problem: In Städten, in denen sowieso wenig gebaut werde, werden vor allem große Wohnungen und Einfamilienhäuser gebaut. Bei mangelndem Bauland würden durch Projektentwickler solche großen und hochwertigen Wohnungen eher umgesetzt, weil hier die Gewinnspanne größer ist.

Und der Rest von Bayern?

Weitere bayerische Städte als die Landeshauptstadt bezieht die Studie leider nicht in die Untersuchungen ein. Doch laut der Studie "Fachkraft 2020" der Zeitarbeitsfirma Studitemps und der Maastricht University aus dem Jahr 2015 zahlte in Bayern ein Student durchschnittlich 14,30 Euro Warmmiete pro Quadratmeter. Hier wurden neben Einzimmerwohnungen auch die Preise für WG-Zimmer und Studentenwohnheime einbezogen. Im Vergleich mit anderen Bundesländern landet Gesamtbayern hier „nur“ auf Platz drei, knapp hinter Hamburg und Baden-Württemberg.

Im Städtevergleich führt auch in dieser Studie München mit 18,20 Euro die Liste der teuersten Studentenstädte an. Als einzige andere bayrische Stadt wurde Regensburg betrachtet, allerdings mit deutlichem Abstand in Sachen Monatsmiete. Diese lag in der Donau-Metropole bei 13,10 Euro pro Quadratmeter. Interessanterweise liegt der Preis trotzdem in einer Liga mit Düsseldorf, Bonn oder Münster.

Wann kommt das Ende des Preisanstiegs?

Während laut der IW-Studie die steigenden Wohnkosten ein gutes Signal für Investoren seien, heißt das für die Studierenden, dass es weiterhin teurer wird. Einzig positiver Ausblick könnte sein, dass sich der Markt an solchen teuren Luxusappartements übersättigt - egal ob teure Einzimmer-Mikroapartments oder große Luxuswohnungen. Somit könnte das Überangebot in diesen Bereichen und die hohe Nachfrage nach bezahlbaren Zwei- bis Dreizimmerwohnungen Investoren dazu bringen, wieder in diese zu investieren.