Der DFB und seine Basis Amateurclubs blasen zum Aufstand

Von 1973 bis 2012 war Engelbert Kupka Präsident der SpVgg Unterhaching, erlebte Auf- und Abstieg des kleinen Vorstadtclubs. Auf den DFB ist Kupka mittlerweile nicht mehr gut zu sprechen. Er macht dem Dachverband schwere Vorwürfe: Der DFB denke nur an die 36 Proficlubs der ersten und zweiten Bundesliga, die Amateurvereine würden dagegen sträflich vernachlässigt, so Kupka. 0,14 Prozent der Vereine bekämen 97 Prozent der TV-Gelder, während viele kleine Clubs pleitegingen oder aus finanziellen Gründen auf Aufstiege verzichten müssten. Briefe und Hilferufe an den DFB blieben oft unbeantwortet, oder man speise die ehrenamtlichen Vorstände mit dem Hinweis ab, man könne ja die Beiträge erhöhen.

Die Kleinen müssen betteln

Jetzt hat Kupka zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft "Rettet die Amateurvereine" aufgerufen – zusammen mit insgesamt 14 Vertretern des Amateurfußballs. Das Treffen findet am Donnerstagabend in Garching bei München statt. Die Resonanz sei sehr positiv, so Kupka im BR-Interview. Alle seien froh, dass "das Thema endlich mal auf den Tisch kommt."

"Die DFB-Spitze hat den Kontakt zur Basis völlig verloren. Es kann nicht sein, dass die kleinen Vereine beim örtlichen Metzger oder Bäcker um Sponsoring betteln müssen." Engelbert Kupka

Der DFB nimmt laut Kupka rund 1,5 Milliarden Euro jährlich ein. Die Amateurclubs sehen davon unter dem Strich gerade einmal rund 10 Millionen, rechnet Kupka vor. Auf der anderen Seite leisten die Amateurvereine aber oft die Grundlagenarbeit, von der auch die großen Proficlubs profitieren, schließlich hat ein Philipp Lahm auch einmal beim FT Gern mit dem Fußballspielen angefangen. Ganz zu schweigen natürlich von der immensen Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft.

"50 Prozent der Profi-Spieler sind bei Amateurvereinen groß geworden. Die Großen müssen sich auch mal überlegen, wovon sie leben. Man kann ja nicht nur mit einer Hand klatschen." Engelbert Kupka

Kritik am Grundlagenvertrag

Dem Anwalt Kupka geht es vor allem um den Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL), der im vergangenen November mit einer Laufzeit bis 2023 abgesegnet wurde. Darin sind die Geldflüsse zwischen dem DFB und den im Ligaverband organisierten 36 Proficlubs der ersten und zweiten Bundesliga geregelt. Immerhin sieht der Vertrag vor, dass der DFB seine Zuschüsse für die Landesverbände von fünf auf acht Millionen Euro jährlich erhöht, die DFL wiederum will pro Jahr 2,5 Millionen Euro für Projekte eines Masterplans Amateurfußball bereitstellen.

Aber: Kupka ist das nicht genug. Seiner Einschätzung nach hat sich der DFB von der DFL düpieren lassen. Die Laufzeit des Grundlagenvertrags bis 2023 verhindere die Möglichkeit zur Nachbesserung, wenn zur Saison 2021/22 ein neuer und wohl höher dotierter TV-Vertrag für die Bundesliga in Kraft tritt. Außerdem fußt der Grundlagenkontrakt nach Kupkas Ansicht auf viel zu niedrigen Einnahmen von 1,16 Milliarden Euro.

DFB verteidigt Kurs

"Wir befinden uns seit Jahren in ständigem Austausch mit unseren Vereinen", entgegnete der für die Amateure zuständige DFB-Vizepräsident Rainer Koch. "Wir haben vieles auf den Weg gebracht und werden diesen Kurs auch weiterhin verfolgen." Überzeugt ist Kupka von diesem Kurs aber nicht.