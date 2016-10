Neues Sportförderkonzept Aus für mehrere bayerische Bundesstützpunkte?

Innenminister Thomas de Maiziére war mit den Ergebnissen in Rio 2016 nicht zufrieden. Er krempelt deshalb die deutsche Sportförderung um und will deutschlandweit rund 40 Bundesstützpunkte streichen. Eine Vorschlagsliste des Deutschen Olympischen Sport-Bundes, die BR Recherche vorliegt, zeigt die möglichen Streichkandidaten - neun davon in Bayern.

Der wohl prominenteste Name auf der Vorschlagsliste: Die Leichtathletik-Abteilung des LAC Quelle, seit Jahrzehnten für seine Nachwuchsarbeit bekannt. Erst 2015 war die Halle des LAC Quelle am Fürther Finkenschlag mit Hilfe des Bundes saniert worden.

Bertram Böhm hat das mit organisiert. Er ist Vorstandsmitglied des LAC Quelle, seit 1973 im Verein. Böhm war auch dabei, als der Verein in den 80er Jahren zum Bundesstützpunkt wurde. Ein mögliches Aus hat er zwar schon befürchtet, nun sieht der 66-Jährige den Namen LAC Quelle aber zum ersten Mal auf der roten Streichliste.

"Wir decken in Fürth ganz Nordbayern ab und sind flächenmäßig der größte Stützpunkt wahrscheinlich. Das finde ich vollkommen daneben, dass wir eventuell gestrichen werden." Bertram Böhn, Vorstandsmitglied LAC Quelle

Rund 40 von 60 wird es wohl treffen

Insgesamt 60 Streichkandidaten stehen bundesweit auf der Liste – um die 40 von ihnen wird es letztlich treffen. Neun Namen kommen aus Bayern: Darunter auch der Stützpunkt der Volleyball-Männer in Kempfenhausen und der Basketballer in Bamberg – aber auch Nachwuchs-Projekte der Badminton-Spieler und Triathleten aus Nürnberg, Boxer aus Straubing oder Golfer aus München, die seit Jahren darum kämpfen, Bundesstützpunkt zu werden. Winterstützpunkte in Bayern sind demnach nicht betroffen.

Für die Vereine hätte es zum Teil gravierende Folgen, wenn sie den Status des Bundesstützpunktes verlieren würden. "Die Unterstützung für die Trainer, Geräte, Trainingslager, für die Erhaltung der Halle würde fehlen", zählt LAC-Lauftrainer Harald Schmaus auf. "Es ist enorm wichtig, dass die Sache hier erhalten wird."

Alle Sportler arbeiten nebenbei

Sollte der Fürther Stützpunkt wegfallen, gäbe es nur noch einen Stützpunkt in München. Das war in den 70er Jahren auch schon mal so. Lauftrainer Harald Schmaus erinnert sich noch gut: "Ich bin selbst um 16 Uhr nach München gefahren, um eine Halle zu haben." Das sei heute aber nicht mehr zeitgemäß:

"Meine Leute arbeiten 40 Stunden und laufen trotzdem bei einer deutschen Meisterschaft oder noch höher mit. Die können doch nicht noch nach München fahren." Harald Schmaus, Lauftrainer LAC Quelle

Trainer wie Harald Schmaus erhalten meist ohnehin nur einen dreistelligen Betrag im Monat. Damit sind oft nicht mal die Fahrtkosten gedeckt. Das würde in Zukunft noch weniger, denn die Finanzierung der Trainer teilen sich der Verein und der BLV, der Bayerische Leichtathletik-Verband. Da der BLV für den Fürther Bundesstützpunkt keine Fördergelder mehr bekäme, würde auch LAC Quelle weniger erhalten.

Die Athleten brechen weg

"Dann fallen uns die Trainingsgruppen weg", sagt LAC-Vorstandsmitglied Bertram Böhm. "Irgendwann werden wir dann auch Athleten verlieren, wenn wir hier nichts mehr bieten können."

Der Verein muss nun ebenso wie die acht anderen bayerischen Streichkandidaten auf die Strukturgespräche mit den Entscheidungsgebern vom DOSB setzen. Dort soll Anfang 2017 erst die endgültige Entscheidung fallen, welche Stützpunkte wegfallen. "Die Gremien müssen mal begreifen, woher ihre Olympiasieger kommen", sagt Bertram Böhm und beantwortet die Frage selbst.

"Aus Vereinen wie unseren. Wir, die Basis, werden immer mehr an den Rand gedrängt. Das ist auf Dauer nicht machbar. Wir brauchen Hilfe." Bertram Böhn, Vorstandsmitglied LAC Quelle

Zwei Drittel erwischt es

Noch hat er Hoffnung, dass der Bundesstützpunkt in Fürth erhalten bleibt. Ihm ist aber auch klar, dass zwei Drittel der Streichkandidaten definitiv gestrichen werden. Realistisch ist also, dass vielleicht nicht alle neun, aber ein Großteil der bayerischen Wackelkandidaten tatsächlich wegfällt.

162 von bisher knapp 220 Bundesstützpunkten sollen unter dem Strich bundesweit übrig bleiben, sagt Andreas Silbersack, der Sprecher der Landessportbünde. "Das ist natürlich schon ein Fingerzeig, dass man sich konzentrieren möchte."

Der Schweinfurter Siegfried Kaidel, Präsident des Deutschen Ruder-Verbandes und Sprecher der deutschen Spitzenverbände in den Verhandlungen zur Förderreform, hofft trotz aller Kritik, dass die Verbände dem neuen Förderkonzept letztlich zustimmen werden: "Wir sind uns ja einig, dass sich etwas verändern muss."

Im Mittelpunkt der Sportförderung soll zukünftig der Leistungsgedanke stehen. Das heißt: Es sollen insgesamt weniger Sportarten und Verbände gefördert werden, die erfolgversprechendsten dafür umso gezielter.