A8, B16 und B85 Straßensperrungen in Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz

Während die Arbeiten an der A 8 in Oberbayern in eine Woche abgeschlossen sein sollen, dauern die Sperrungen in Niederbayern teilweise bis zu drei Monate an.

Die A8 in Oberbayern

Auf der A8 München–Salzburg muss die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Neukirchen und Traunstein/Siegsdorf saniert werden. Wegen umfangreicher Asphaltierungsarbeiten wird deshalb nachts die vielbefahrene Autobahn in beiden Fahrtrichtungen teilweise gesperrt.

Autobahnsperren A8 und B85

Bauarbeiten beginnen heute Abend

Die Arbeiten, die voraussichtlich bis Freitag dauern, beginnen jeweils ab 18.30 Uhr mit Sperrung einer Fahrspur. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 4 Uhr früh wird die Autobahn dann jeweils in einer Fahrtrichtung gesperrt und der Verkehr ausgeleitet. In den ersten beiden Nächten ist die Fahrtrichtung München betroffen. Der Verkehr wird dann an der Anschlussstelle Neukirchen aus der Autobahn ausgeleitet und über die Umleitungsstrecke U6 zur Anschlussstelle Traunstein/Siegsdorf geleitet. In der dritten Nacht wird auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Salzburg gearbeitet.

Die Bundesstraßen B16 und B85 in Niederbayern und Oberpfalz

Autofahrer in Niederbayern und der Oberpfalz brauchen in nächster Zeit ebenfalls viel Geduld: Die betroffenen Strecken sind einseitig gesperrt bzw. der Verkehr wird umgeleitet. Wegen Felssicherungsarbeiten ist die B16 bei Saal an der Donau (Lkr. Kelheim) für drei Monate nur halbseitig befahrbar. Auf der B85 bei Pittersberg (Lkr. Amberg-Sulzbach) wird die Straße asphaltiert.