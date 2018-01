"Internet-Wache" startet: Strafanzeige per Mausklick ab 2018 möglich

In fast allen Bundesländern ist es bereits möglich, Online-Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Bald auch in Bayern: Innenminister Joachim Herrmann will die "Internet-Wache" noch in diesem Jahr einführen. Gedacht ist das Verfahren für weniger schwere Straftaten.

Von: Henning Pfeifer