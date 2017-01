Von Augsburg bis Würzburg Sternsinger aus ganz Bayern zu Besuch bei Merkel

Die Dachauer Sternsinger

Natürlich waren auch die Sternsinger von St. Peter in Dachau aufgeregt vor der Begegnung mit der Kanzlerin. Sie denken an die Flüchtlinge, an die Terroranschläge, an den gesellschaftlichen Zusammenhalt und wie wichtig doch der Frieden sei: "Ich werde ihr ein gutes neues Jahr wünschen und viel Glück beim Politikmachen", sagt ein Mädchen.

Leon Birner, Anna Braun, Simon Döberl und Lea Rohde aus Schmidmühlen.

Auch aus der Pfarrei St. Martin im niederbayerischen Geratskirchen (Lkr. Rottal-Inn) ist eine Gruppe Sternsinger beim großen Empfang im Bundeskanzleramt dabei, ebenso vier Kinder aus Schmidmühlen im Landkreis Amberg-Sulzbach, die das Glück hatten, ausgelost zu werden.

Clara-Maria Roth, Louis Rüfer, Lilli Seethaler und Hannah Roth aus dem Bistum Würzburg.

Und aus dem Bistum Würzburg sind ebenfalls vier Kinder im Kanzleramt: Die 16-jährige Clara-Maria Roth ist schon seit zwölf Jahren bei den Sternsingern. Gemeinsam mit dem 14-jährigen Louis Rüfer und den beiden Zwölfjährigen Lilli Seethaler und Hannah Roth ist sie in Berlin. Nicht zuletzt sind auch aus Oberfranken Kinder zu Angela Merkel nach Berlin gereist, und zwar aus der Pfarrgemeinde St. Vitus in Gaiganz bei Effeltrich. Insgesamt empfängt die Bundeskanzlerin 108 Sternsinger.

Für Kinder in Not

"C plus M plus B", diese Schutzformel schreiben die Sternsinger traditionell an die Haustüren, Christus Mansionem Benedicat, zu deutsch "Christus schütze dieses Haus". Außerdem passen die Buchstaben zu den Namen, die die drei Weisen der Legende nach tragen: Caspar, Melchior und Balthasar. Das Geld, das die Sternsinger sammeln, geht an Kinder in Not, dieses Jahr besonders nach Kenia.

Weltgrößte Hilfsaktion Die Aktion "Dreikönigssingen" ist die weltgrößte Hilfsaktion von Kindern für Kinder, vor zwei Jahren wurde sie von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Im vergangenen Jahr sammelten die Sternsinger über 46 Millionen Euro für ihr notleidenden Altersgenossen. Bundesweit kamen seit 1959 bisher über 994 Millionen Euro zusammen. Mit dem Geld fördert das Kindermissionswerk weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Ernährung, Nothilfe, Pastoral, soziale Integration und Rehabilitation.

Die Sternsinger bei der Aussendung mit Kardinal Reinhard Marx

Seit einigen Jahren sind in Städten wie Nürnberg und München auch Sternsingergruppen unterwegs, die vor allem von Kneipe zu Kneipe ziehen und in die eigene Tasche sammeln. Wer unsicher ist, sollte daher nachfragen: Die Echten tragen einen Ausweis von der Pfarrei bei sich.

Allein im Erzbistum München und Freising sind jedes Jahr mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs. Bereits kurz nach Weihnachten wurde die Sternsingeraktion 2017 des Erzbistums München und Freising auf dem Domberg in Freising eröffnet. Nach dem Gottesdienst mit Kardinal Rheinhard Marx zogen die Sternsinger mit ihren festlichen Gewändern, Kronen und Sternen durch die Stadt.

Gestartet war die Sternsinger-Aktion im Dezember in Neumarkt in der Oberpfalz.

Bischof Oster: "Nehmt sie freundlich auf!"

In Passau hatte Bischof Stefan Oster zum Jahreswechsel rund 800 Sternsinger zum Spendensammeln in die Welt hinausgeschickt.

"Nehmt sie freundlich auf! Ich bin ja selbst als Kind und Jugendlicher Sternsinger gewesen und das war schon immer frustrierend, wenn die Tür wieder zugeknallt wurde. Aber die meisten Leute sind natürlich froh und dankbar und freuen sich, wenn die Sternsinger kommen." Bischof Stefan Oster

In Bamberg erzählte Erzbischof Ludwig Schick den Sternsingern bei ihrer Aussendung von seinen Erlebnissen auf einer Afrika-Reise. In etlichen Ländern und Regionen gebe es nur morgens und abends fließendes Wasser, ansonsten nur das in Eimern und anderen Behältern gesammelte. In anderen Ländern müssten viele Kinder stundenlang laufen, um Wasser an Brunnen für die ganze Familie zu holen. Dadurch versäumten sie die Schule.

"Ihnen helft Ihr mit eurer Sternsingeraktion." Ludwig Schick, Bamberger Erzbischof

In Schwaben nahm die bundesweite Aktion ihren Anfang in Füssen, wo rund 500 Sternsinger feierlich ausgesandt wurden. Die Sternsinger der rund 900 Pfarreien der Diözese Augsburg sammelten im vergangenen Jahr rund drei Millionen Euro Spenden.