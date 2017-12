Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Steinmeier wirbt um Vertrauen in den Staat

In seiner ersten Weihnachtsansprache als Bundespräsident ruft Frank-Walter Steinmeier dazu auf, das Vertrauen in Staat und Politik nicht zu verlieren - trotz der schwierigen Regierungsbildung und der Probleme in strukturschwachen Regionen. Mut und Zuversicht seien angebracht, auch in diesen unsicheren Zeiten.

Von: Birgit Schmeitzner