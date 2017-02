Bundespräsidentenkandidat Steinmeier besucht Bayerischen Landtag

Kurz vor der Wahl des Bundespräsidenten am kommenden Sonntag stellt sich Frank-Walter Steinmeier heute den Wahlfrauen- und männern aus Bayern vor. Dazu wird er am frühen Vormittag im Landtag erwartet.

Zunächst werden Landtagspräsidentin Barbara Stamm und SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher Steinmeier empfangen. Nach dem Eintrag ins Gästebuch des Landtages wird Steinmeier im Plenarsaal des Landtages vorgestellt - hier will auch Ministerpräsident Horst Seehofer ein Grußwort halten.

Fernseh-Richter Alexander Hold eventuell bei Fragerunde dabei

Dann wird sich der Sozialdemokrat Steinmeier in einer rund 20-minütigen Rede an die bayerischen Landtags- und Bundestagsabgeordneten sowie die nominierten Wahlmänner- und Frauen wenden und anschließend Fragen beantworten. In seiner Funktion als Wahlmann der Freien Wähler wird sich möglicherweise auch der Fernseh-Richter, Alexander Hold, an der Befragung beteiligen - ihn haben die freien Wähler als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten auserkoren.

Steinmeiers Wahl bei der Bundesversammlung am 12. Februar gilt aber als sicher - er ist der gemeinsame Kandidat von CDU/CSU und SPD und die verfügen über weit mehr als die zur Wahl notwendigen 631 Stimmen in der Bundesversammlung.