Steinbach verlässt CDU Schwere Vorwürfe an Angela Merkel

Aus Protest gegen die Flüchlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel verlässt Erika Steinbach nach Information der Zeitung "Die Welt" die CDU. Mehr als vier Jahrzehnte gehörte die rechtskonservative Politikerin der CDU an.

Ihren Entschluss begründete die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen im Interview mit der "Welt am Sonntag":

"Würde ich aktuell CDU wählen? Nein. Würde ich heutzutage gar in die CDU eintreten? Nein. Daraus kann ich nur die ehrliche Schlussfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen." Erika Steinbach in Die Welt am Sonntag

"Merkel verstieß gegen geltendes Recht"

Der Austritt werde an diesem Sonntag erfolgen, sagte die 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Das CDU-Logo ziert heute noch ihren Auftritt im Internet.

Steinbach, die in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Sprecherin für Menschenrechte ist und dem Fraktionsvorstand angehört, beklagt, Merkel habe mit der Grenzöffnung im Herbst 2015 gegen geltendes Recht verstoßen. Steinbach unterstellt der Bundesregierung, absichtlich illegale Einwanderung zu fördern:

"Beim Bundesamt für Migration sind Tausende von Pässen als gefälscht identifiziert worden, ohne dass die rechtlich vorgesehenen Konsequenzen für die jeweiligen Migranten gezogen worden wären. Ein solches Ignorieren unseres Rechts wagt keine Bundesbehörde auf eigene Verantwortung. Da steht ein politischer Wille dahinter. Am Recht vorbei." Erika Steinbach in Die Welt am Sonntag

Das Asylrecht sei missbraucht worden, so Steinbach: "Ein erheblicher Teil der Menschen, die kamen, sind keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention": "Mit den Migranten kamen nicht nur Schutzsuchende ins Land, sondern, wie viele von Anbeginn an gewarnt haben, auch Terroristen. Unsere Sicherheitslage hat sich seit der Grenzöffnung signifikant verschlechtert."

"AfD greift CDu-Themen auf

Der CDU warf Steinbach vor, sich einem linken Zeitgeist angepasst und damit ihr konservatives Alleinstellungsmerkmal aufgegeben zu haben. Deshalb sei eine neue Partei entstanden: "Die AfD greift heute Themen auf, die in den vergangenen Jahren defizitär geworden sind. Und: sie ist auch Fleisch vom Fleisch der CDU!"

In die AfD wolle sie angeblich demnach trotzdem vorerst nicht eintreten. Doch hoffe sie, dass die rechtspopulistische Partei in den Bundestag einziehe, "damit es dort endlich wieder eine Opposition gibt". Nur so bleibe die Demokratie "lebendig", fügte sie hinzu.

Kollegen sowohl aus anderen, als auch aus der eigenen Partei hatten Steinbach wegen ihrer Äußerungen und Tweets wiederholt Rassissmus vorgeworfen. Ihr Bundestagsmandat will die rechtskonservative Politikerin angeblich trotz ihres Austritts aus der CDU behalten.