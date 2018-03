Stefan Müller, CSU Für schnelle Regierungsbildung in Berlin

Das "Ja" der Mehrheit der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag begrüßte auch Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU Landesgruppe im Bundestag, in der Bayern 2-radioWelt. Er mahnte eine schnelle Regierungsbildung an.

"Es ist gut, dass in der SPD die politische Vernunft überwogen hat. Wir haben endlich Klarheit. Jetzt muss es so schnell wie möglich darum gehen, dass wir eine Regierung bilden und die Arbeit aufnehmen können - und nicht darum, wo sich tatsächlich die Handschrift des jeweiligen Koalitionspartners wiederfindet." Stefan Müller

Seehofer geht freiwillig nach Berlin

Auf die Kritik von Ministerpräsident Horst Seehofer, er sei in Bayern demontiert worden, reagierte der CSU-Bundespolitiker so: "Ich kann nur sagen, wie ich es empfunden habe. Ich habe Horst Seehofer so verstanden, dass er auch aus freien Stücken entschieden hat, als Innenminister nach Berlin zu gehen. Dass er seinen Teil dazu beitragen will, dass wir in Deutschland eine stabile Regierung bekommen."

Zu möglichen weiteren Posten der CSU in dieser Regierung wollte sich Müller nicht äußern: "Aber ich bin mir ziemlich sicher: Wenn wir uns die Riege der Bundesminister und Staatssekretäre anschauen werden, wird auch von der CSU ein starkes Zeichen in Richtung Modernisierung ausgehen."