Beginn des Ausbildungsjahres Tausende junge Menschen noch ohne Lehrstelle

Knapp 43.000 Jugendliche beginnen in Bayern heute eine duale Berufsausbildung - etwas weniger als vor einem Jahr. Dagegen haben fast 11.000 junge Menschen noch keinen Ausbildungsvertrag. Aber die Chancen, noch eine Lehrstelle zu bekommen, sind so gut wie lange nicht.

Rein rechnerisch kommt jeder Jugendliche unter. Denn den knapp 11.000 unversorgten Bewerbern stehen fast 29.000 offene Lehrstellen gegenüber. Das Problem dabei: In vielen Fällen passen Azubis und Unternehmen nicht zusammen. Der Bewerber ist in Franken, die offene Stelle in Niederbayern oder umgekehrt.

Vor allem Koch-Azubis werden noch gesucht

Und wer Tierpfleger werden möchte, den kann man schwer für eine Ausbildung zum Maler begeistern. Die Industrie- und Handelskammern klagen, dass vor allem Einzelhandelskaufleute, Verkäufer, Köche oder Lagerlogistiker fehlen. Auch in diesem Jahr werden aus Sicht der IHKs wohl wieder tausende Lehrstellen in den Unternehmen freibleiben.

Als Grund sieht man den Trend zur Akademisierung. Immer mehr Jugendliche wollten studieren, immer weniger eine Ausbildung machen. Um junge Menschen und Betriebe zusammenzubringen haben die Handwerkskammern den Lehrstellenradar entwickelt. Eine App, die auf dem Smartphone genau zeigt, wo es noch offene Lehrstellen gibt.