Ihr verpasst Trends! Silicon-Valley-Professor kritisiert Europa

Burton Lee, Professor an der Universität Stanford, versucht Europa auf Kurs zu bringen. Seiner Ansicht nach sind Deutschland und einige andere europäische Staaten dabei, wichtige Entwicklungen zu verschlafen, zum Beispiel in der künstlicher Intelligenz. Lee versucht Europa und die USA in High-Tech-Fragen zusammenzubringen. Von Christian Sachsinger

Burton Lee kennt sich aus in Europa. Er hat lange für die irische Regierung als Berater gearbeitet. Er war in Stuttgart für Daimler tätig und in Wien für das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Außerdem kennt man ihn an einigen deutschen Fakultäten als Gastprofessor, so an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Wenn der Stanford-Professor auf die Defizite in Europa und Deutschland hinweist, darf man also davon ausgehen, dass er weiß wovon er spricht. Lee glaubt, dass Europa noch nicht die richtigen Lehren aus dem Silicon Valley gezogen hat.

It´s the software – stupid!

Burton Lee, Stanford-Professor und Europaexperte

Deutschland ist zwar im Digitalisierungsfieber. Doch Lee zufolge zeigt bereits dieser Begriff in die falsche Richtung. Seiner Ansicht geht es nicht nur darum, Fabriken und Unternehmen umzubauen und auf digital zu trimmen. Für mindestens genauso wichtig hält es der Stanford-Professor, dass deutsche Firmen eigene Software und Datendienste entwickeln. In Berlin sehe man bereits ansatzweise, wie Software eine Region voranbringen kann. Insgesamt habe Deutschland aber noch nicht wirklich verstanden, wie wichtig dieser Sektor für die Wirtschaft und Wachstum sei.

Studenten sollen basteln

Campus der Universität Stanford im Silicon Valley

Von der deutschen Politik würde sich Burton Lee mehr Investitionen in Studiengänge rund um Informatik, Software- und Datenwissenschaften wünschen. Wichtig wäre ein Plan, um die Zahl der Studenten hier zu steigern. Deutschland bräuchte doppelt oder dreimal so viele Absolventen aus den Software-Fakultäten. Um mehr junge Leute für Informatik zu begeistern, müssten Lees Überzeugung nach die Studiengänge praxisnäher gestaltet werden. Mehr probieren und weniger auswendig lernen, lautet das Motto.

Amerikaner verstehen Datenschutz nicht

Für das Silicon Valley ist ein gut funktionierender High-Tech-Markt in Europa überaus wünschenswert. Viele US-Firmen kommen, wenn sie den amerikanischen Markt erst einmal im Griff haben, im nächsten Schritt zu uns. Europa ist ein extrem lukrativer Markt. Allerdings gibt es Probleme. Die politische Verstimmung zwischen vielen europäischen Kabinetten und der Trump-Regierung bremsen die Geschäfte. Gerichtsurteile und von der EU verhängte Strafen verunsichern zusätzlich. Lee zufolge werden sich die US-Firmen noch mehr in europäische Besonderheiten hineindenken müssen. Den Datenschutz, wie er in der neuen Datenschutzgrundverordnung gerade festgelegt worden ist, sieht er allerdings als Hindernis. Entwicklungen und neue Produkte würden sich um Jahre verzögern, wenn alles erst auf den Datenschutz hin optimiert werden muss, ist der Professor überzeugt.

Die nächsten „Big Things“

Teslas Gigafabrik für Autobatterien in Nevada

Es gibt zahlreiche neue technologische Trends, viele davon stammen aus dem Silicon Valley. Große Fortschritte darf man sich laut Lee in der Batterietechnologie erwarten. Tesla sei hier sehr weit vorne. Der US-Elektroautobauer hat in diesem Jahr seine Giga-Fabrik im Bundesstaat Nevada in Betrieb genommen. Aber auch hierzulande sieht Lee Möglichkeiten in diesem Geschäftsfeld mitzumischen. So denkt zum Beispiel der Zulieferer Bosch über einen Einstieg in die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos nach.

Mit dem Gehirn steuern

Ein zentrales Forschungsfeld sieht der Stanford-Mann ferner in der künstlichen Intelligenz und hier insbesondere im Spezialgebiet BCI (Brain Computing Interface); das steht für die Möglichkeit Computer und Geräte allein mit Hilfe von Gedanken zu steuern. Momentan befinde man sich hier noch in der Phase der Grundlagenforschung. Lee glaubt aber, dass es schon in ein paar Jahren erste marktreife Produkte geben kann. Ebenfalls zum Gebiet der KI kann man persönliche digitale Assistenten wie Apples Siri, Googles Assistant oder Amazons Alexa zählen. Solche Bots werden die Nutzer wohl bald den ganzen Tag über begleiten und ihnen viele Aufgaben abnehmen.

Wo sind die Kontinentaleuropäer?

In den USA arbeiten derzeit unter anderem Microsoft, Amazon und Apple mit Hochdruck an solchen Assistenten. Dabei wird viel Geld in die Forschung investiert. So hat Lee zufolge IBM gerade eben angekündigt, am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston für 240 Millionen Dollar ein KI-Labor einzurichten. Burton Lee:

"Ich mache mir große Sorgen, weil Europa ähnliche Projekte überhaupt nicht hat. Die Amerikaner scheinen auch hier schon wieder vorne dran zu sein. Auch die Chinesen investieren riesige Summen in diesem Bereich. Die Engländer sind hier auch ganz gut, aber wo ist Kontinentaleuropa?" Burton Lee, Professor der Universität Standford und Politikberater in Europa

Lee wünscht sich eine deutsche oder noch besser europäische Strategie für KI. Politik und Wirtschaft müssten sich zusammentun und eine Roadmap für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz aufstellen.