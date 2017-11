Prozess am Landgericht Stalker aus München bekommt lebenslange Freiheitsstrafe

Das Urteil am Landgericht München lautete Mord aus niederen Beweggründen. Zur Begründung hieß es, dass die 18 Messerstiche, mit denen der 46-Jährige seine Ex-Freundin getötet hatte, seinen "absoluten Vernichtungswillen" dokumentierten. Das Gericht sah auch die besondere Schwere der Schuld gegeben. Das bedeutet, dass es zu keiner Strafaussetzung nach 15 Jahren Haft kommen wird.

Der Angeklagte habe jahrelang die Lebensqualität seiner Ex-Freundin - einer "kontaktfreudigen" und "liebenswerten Person" - eingeschränkt und sich von nichts und niemanden abhalten lassen, hieß es von Seiten des Gerichts. Der Tat gingen sechs Jahre voraus, in denen der Architekt der Frau auflauerte und nachstellte, sie im Büro und Wohnhaus belästigte. Und das obwohl sich das Opfer laut Gericht "lehrbuchmäßig" verhalten.

Besonders "verachtenswert"

Die 45-Jährige hatte mehrere Kontaktverbote erwirkt und war mehrfach umgezogen. Die Beweggründe des Angeklagten seien daher als besonders "verachtenswert und niedrig" einzustufen.

Mit dem Urteil folgt ds Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die hatte für lebenslänglich plädiert, weil der Angeklagte dem Opfer "das Leben zur Hölle gemacht hatte." Von einer Persönlichkeitsstörung ging das Gericht nach dem Bericht eines Sachverständigen nicht mehr aus. Das hatte zuvor die Verteidiung ins Feld geführt, um von einer besonderen Schwere der Schuld abzusehen.

Rückblick: Ex-Freundin sechs Jahre lang bedrängt

Der Mann wollte das Ende seiner sechs Jahre zurückliegenden Beziehung zum späteren Opfer nicht hinnehmen. Das Amtsgericht München verurteilte ihn bereits 2014 wegen jahrelanger Nachstellung zu einer Geldstrafe. Doch das sogenannte Stalking ging weiter - auch, nachdem die Frau den Wohnort gewechselt und ein richterliches Kontaktverbot erwirkt hatte. Vorsorglich hatte sie auch ihre Nachbarn darüber informiert. Die Architektin lebte in ständiger Angst. Mitunter soll sich die 45-Jährige nur in Begleitung nach Hause getraut haben, berichteten Nachbarn.

Mord passierte kurz vor Stalking-Prozess

Im August 2016 sollte sich ihr Stalker erneut vor Gericht verantworten. Wenige Tage vorher soll der Angeklagte seiner Ex-Freundin aber vor ihrer Haustür im Münchner Stadtteil Obergiesing aufgelauert und sie mit mindestens 18 Messerstichen getötet haben, so die Staatsanwaltschaft. Die 45-Jährige verblutete im Hauseingang. Der Architekt floh und wurde erst nach drei Monaten in Spanien gefasst. Seit seiner Auslieferung nach Deutschland sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.