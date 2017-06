Telekommunikation: Bundestag beschließt Staatstrojaner-Gesetz

Künftig müssen auch Hehler, Drogendealer und Steuersünder damit rechnen, dass Strafverfolger eine digitale Wanze auf ihrem Handy platzieren: Morgen will die schwarz-rote Koalition im Bundestag das "Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens" verabschieden, welches den Einsatz sogenannter Staatstrojaner deutlich ausweitet. Das war bislang nur bei schwersten Straftaten wie zum Beispiel terroristischen Anschlägen oder deren Vorbereitung erlaubt.

Ausweitung der Überwachungszone

Künftig soll staatliche "Überwachungssoftware", so heißt sie im Gesetzestext, bei allen Straftaten eingesetzt werden dürfen, bei denen bisher im Rahmen der Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) Telefonate abgehört werden durften und wurden. Dazu zählen allen voran Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, aber auch Raub, Erpressung, Betrug und organisierte Bandenkriminalität wie der Handel mit Diebesgut und Zigarettenschmuggel. Außerdem müssen Steuerhinterzieher und Urkundenfälscher mit Abhörmaßnahmen rechnen.

Ihre Smartphones und anderen Internetgeräte soll die Polizei in Zukunft mit Überwachungssoftware infizieren können, um sämtliche davon ausgehende Kommunikation - auch etwa über verschlüsselte Messenger - mitlesen zu können. Das neue Gesetz ist damit auch eine Reaktion auf die Verschlüsselungsoffensive von Diensten wie Whatsapp in Folge des Überwachungsskandals um die NSA und auch den BND: Wenn die digitale Wanze nicht an der Telefonleitung, sondern direkt auf dem Handy lauscht, kann sie die Nachricht eines Verdächtigen abfangen, noch bevor diese zum Verschicken verschlüsselt wird.

Kritik am Richtervorbehalt

Der Einsatz von Staatstrojanern soll wie eine Quellen-TKÜ nur mit einer richterlichen Anordnung zulässig sein, bei Gefahr in Verzug darf auch ein Staatsanwalt sie anordnen. Bereits die Quellen-TKÜ stand aber wegen angeblich zu unkritischer Überprüfung entsprechender Ermittlungs-Ersuchen durch chronisch überlastete Gerichte häufig in der Kritik.

Kritiker bemängeln außerdem, dass digitale Kommunikation durch das Gesetz generell unsicherer würde - weil staatliche Stellen ihr Wissen über Sicherheitslücken in Internetgeräten, welche die Hersteller noch nicht geschlossen haben oder noch gar nicht kennen, quasi "bereithalten" müssen, um die Geräte überhaupt hacken und mit der Überwachungssoftware infizieren zu können.

Kritik auch von Reporter ohne Grenzen

Der Verein Reporter ohne Grenzen (ROG) kritisierte in einer Stellungnahme, dass es mit dem neuen Gesetz "in Deutschland kein digitales Kommunikationsmittel mehr gibt, mit dem Journalisten zweifelsfrei vor Überwachung geschützt sind". Die Große Koalition solle klarstellen, "dass Journalisten bei ihrer Arbeit nicht abgehört werden dürfen", sagte ROG-Vorstandsmitglied Matthias Spielkamp. Diese Überwachung von Journalisten bei ihrer Arbeit könnte mit dem neuen Gesetz zum Beispiel dann stattfinden, wenn Medienvertreter mit Informanten aus kriminellen Milieus kommunizieren.

Die neuen Berechtigungen für Strafverfolger wurden nicht als eigenes Gesetz aufgesetzt, sondern nachträglich in ein laufendes Gesetzgebungsverfahren mit aufgenommen, das ursprünglich dafür gedacht war, Straftätern den Führerschein entziehen zu können. Durch diesen verfahrenstechnischen Kniff muss das Gesetz nicht durch den Bundesrat und kann so noch vor der Sommerpause verabschiedet werden.

Verfassungsklage wahrscheinlich

Im Jahr 2008 hatte das Bundesverfassungsgericht Enge Grenzen für den Einsatz von Staatstrojanern gesetzt. Dieser dürfe nur erfolgen, wenn von einer Straftat "Leib, Leben und Freiheit der Person oder solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt" seien, hieß es damals. Mit Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht darf nun erneut gerechnet werden. Aufgrund der geänderten Kommunikationsgewohnheiten über das Internet scheint aber nicht sicher, dass die Richter den Strafverfolgern erneut so hohe Hürden setzen würden.