70 Jahre "Spiegel" "Dieses Scheißblatt!"

Erstausgabe des "Spiegel" vom 4. 1. 1947

4. Januar 1947: Die erste Ausgabe des "Spiegel" erscheint mit 15.000 Exemplaren in Hannover. Rudolf Augstein ist mit gerade einmal 23 Jahren Herausgeber und Chefredakteur des Nachrichtenmagazins.

Der "Spiegel" geht aus "Diese Woche" hervor, ein Nachrichtenmagazin, das zunächst von der britischen Militärregierung herausgegeben worden war.

1950 deckt der "Spiegel" auf, dass Bundestagsabgeordnete bestochen wurden, um für Bonn anstatt von Frankfurt am Main als Bundeshauptstadt zu stimmen. Augstein weigert sich, vor dem sogenannten "Spiegel-Ausschuss" die Quellen preiszugeben. Er beruft sich auf seine journalistische Schweigepflicht.

Die Auflage des "Spiegel" steigt rasant, schon 1961 druckte der Verlag 437.000 Exemplare.

"Spiegel-Affäre"

"Spiegel"-Herausgeber und -Chefredakteur Rudolf Augstein

"Ein Abgrund von Landesverrat" - so lautet das Urteil von Bundeskanzler Konrad Adenauer in der sogenannten "Spiegel-Affäre" im Jahr 1962. Redakteur Conrad Ahlers hatte in seinem Artikel "Bedingt abwehrbereit" argumentiert, dass NATO und Bundesrepublik einem sowjetischen Angriff nicht standhalten könnten. Er berief sich auf interne Bundeswehrdokumente.

Kurz darauf wird das "Spiegel"-Verlagsgebäude in Hamburg durchsucht, Ahlers und Augstein kommen in Haft. In ganz Deutschland gehen vor allem junge Menschen auf die Straße, um für die Entlassung Augsteins zu protestieren. Nach 103 Tagen Haft kommt Augstein frei. Aus Mangel an Beweisen stellt der Bundesgerichtshof 1965 das Verfahren gegen Ahlers und Augstein ein.

Die "Spiegel-Affäre" macht das Magazin zum Inbegriff von Pressefreiheit oder in Augsteins Worten: zu einem "Sturmgeschütz der Demokratie".

Der "Spiegel" enthüllt weiter: In den 1980er Jahren deckte er unter anderem Parteispenden des Flick-Konzerns auf und bringt die persönliche Bereicherung von Vorständen am "Neue Heimat" Immobilienkonzern ans Licht.

Ein multimediales Verlagshaus

Auch strategisch entwickelt sich der "Spiegel": 1970 wird das "Manager Magazin" gegründet, 1988 kommt "Spiegel TV" dazu. Und bereits 1994 geht das Nachrichtenmagazin ins Netz und bietet unabhängiges Web-Angebot auf "Spiegel Online" an. Den "Spiegel" als "Sturmgeschütz der Demokratie" zu bezeichnen, ist dem heutigen Chefredaktuer Klaus Brinkbäumer allerdings zu militärisch.