Bei uns passiert Das Jahr in Bayern

Terroralarm in der Landeshauptstadt: Kein guter Jahresbeginn für die Münchner. Dann im Februar das Zugunglück von Bad Aibling, das Juni-Hochwasser in Niederbayern oder der Brand des Straubinger Rathauses im November - vielen Bayern wird 2016 deutlich in Erinnerung bleiben.