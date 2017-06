Helmut Kohl Stationen seines Lebens

Familiäre Wurzeln

Helmut Kohl kommt am 3. April als jüngstes von drei Kindern in Ludwigshafen zur Welt, Teil der damals noch bayerischen Pfalz. Der Vater ist Finanzbeamter, sein familiäres Umfeld beschrieb Kohl später als katholisch, liberal und gemäßigt national. Das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt er in einem "Wehrertüchtigungslager". Sein vier Jahre älterer Bruder Walter fällt in den letzten Kriegsmonaten. Noch vor dem Abitur tritt er 1947 in die CDU ein und gehört zu den Mitbegründern der Jungen Union in Rheinland-Pfalz.