Das war 2016 Von Ali bis Willemsen: Die Toten des Jahres

David Bowie

Obwohl David Bowies Krebs-Erkrankung bekannt war, trifft die Nachricht die meisten Fans wie ein Schock. Weltweit versammeln sich Tausende Fans an Erinnerungsorten - unter anderem an Bowies Geburtshaus im Londoner Stadtteil Brixton. Trauerbekundungen kommen aus der Musikwelt, Hollywood, Downing Street 10, dem Vatikan und auch aus dem All: ISS-Astronaut Tim Peaks twittert seine Bestürzung. Mit 140 Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den erfolgreichsten Musikern der vergangenen Jahrzehnte. Nur zwei Tage vor Bowies Tod erschien sein Album "Blackstar".