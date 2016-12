2016 Das hat Bayern bewegt

Was hat Bayern bewegt? 2016 war das Jahr, in dem der Terror zu uns kam, das Jahr eines schweren Zugunglücks im Oberland und der verheerenden Flut in Bayern. Aber auch Ereignisse außerhalb des Freistaats gaben Anlass zur Sorge. Ein Rückblick in Videos.

Von: Jürgen Lang und Josef Häckler