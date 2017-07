Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Hof treten bei den Special Olympics über 1.000 Sportler aus Bayern an. Menschen mit Behinderung können sich in 13 Sportarten beweisen. Bayern 1-Reporterin Annerose Zuber war bei der Eröffnung und den Wettkämpfen dabei.