Landtagswahl im Herbst SPD schickt Kohnen gegen Söder ins Rennen

"Aufbruchsstimmung ist da und ich freue mich, dass in Berlin Ruhe einkehrt und wir uns auf Bayern konzentrieren können - Natascha Kohnen bringt einen neuen Stil und neuen Wind - Sie hat eine angenehme Art und was mir gefällt, dass sie nicht den Hammer führt, sondern das Florett. Und das, denke ich, kommt bei den Wählern auch gut an."