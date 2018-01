Schulz ruft zu Einheit auf SPD ringt bei Sonderparteitag um künftigen Kurs

Knapp eine Stunde warb SPD-Parteichef Martin Schulz um die Zustimmung der Delegierten für seinen Kurs. Dabei verteidigte er die Ergebnisse der Sondierungsgespräche mit der Union. "Die SPD ist auf einem guten Weg", rief er dabei den SPD-Mitgliedern zu. Gleichzeitig warnte er vor einem Nein zu möglichen Koalitionsverhandlungen.

"Es wäre fahrlässig, diese Chance nicht zu ergreifen." Martin Schulz, SPD-Parteichef

Schulz mahnte, die Erfolge der Sondierungen nicht kleinzureden. Es gebe einen vollständigen Aufbruch in der Bildungspolitik. Die Rückkehr der paritätischen Bezahlung in der Krankenversicherung sei eingeleitet worden, außerdem bekomme Deutschland nun ein umfassendes Paket zur Bekämpfung der Kinderarmut.

Schulz: SPD-Regierungsbeteiligung steht für neue Europapolitik

In den Mittelpunkt seiner Rede stellte Schulz die europapolitische Verantwortung Deutschlands. "Das Sondierungspapier ist ein Manifest eines europäischen Deutschland". Der Geist des Neoliberalismus in Europa müsse ein Ende haben. Den Gegnern der Großen Koalition stellte Schulz Nachbesserungen der bisherigen Sondierungsergebnisse in Aussicht. Er kündigte Ergänzungen in der Gesundheits-, Arbeitsmarkt und Flüchtlingspolitik an. Entsprechende konkrete Ergänzungen sieht auch der Leitantrag vor, der den über 600 Delegierten vorliegt.

Juso-Chef Kühnert fordert SPD zum Gang in die Opposition auf

Kurz nach Martin Schulz trat Juso-Chef Kevin Kühnert unter Beifall vieler Delegierter ans Rednerpult. Er gilt als Wortführer der NoGroKo-Kampagne, die die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ablehnt. Kühnert rief die SPD-Mitglieder auf, mit einem Gang in die Opposition, die dringend notwendige Erneuerung der Partei einzuleiten. Sie sollten dabei nicht nur das Risiko sehen sondern auch die Chancen. Mit Blick auf die Kritik von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, der die Kritik an der Großen Koalition als Zwergenaufstand in der SPD bezeichnet hatte, entgegnete Kühnert:

"Heute einmal ein Zwerg sein, um künftig wieder Riesen sein zu können." Kevin Kühnert, Juso-Chef

Viele prominente SPD-Mitglieder unterstützen Kurs von Schulz

Kühnert erhielt nach seiner Rede deutlich stärkeren Beifall als Parteichef Martin Schulz. Zahlreiche prominente SPD-Politiker wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterstützten Parteichef Schulz in seinem Kurs. Sie mahnten bei den Delegierten mehr Realismus an.

Die Debatte im Kongresszentrum in Bonn dürfte sich bis in den frühen Abend ziehen. Mehr als 100 Delegierte haben sich auf die Rednerliste setzen lassen.