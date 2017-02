BayernSPD im Umfrage-Keller Pronold will Vorsitz an Kohnen abgeben

Er werde beim Parteitag im Mai auf eine erneute Kandidatur verzichten. Kohnen brauche als Spitzenkandidatin auch die Position als Parteichefin, sagte Pronold.

Natascha Kohnen und Florian Pronold "Ich gehe davon aus, dass mein Vorschlag Natascha Kohnen zur Landesvorsitzenden zu machen breite Unterstützung findet." Florian Pronold

Die Absprache über diesen Wechsel gebe es bereits seit zwei Jahren, erst vor kurzem sei es allerdings konkret geworden, so Pronold. Er sprach sich außerdem für Kohnen als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl aus. Kohnen könne unbelastet starten, da die SPD in Bayern nach einer neuen von der SPD beauftragten Infratest-Umfrage auf 22 Prozent kommt. Das bedeutet ein Plus von acht Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage. Er sieht diesen Schritt als notwendig an, um Heckenschützentum zu beenden.

Im BR-Bayerntrend war die SPD in Bayern Mitte Januar auf 14 Prozent abgestürzt. Seitdem wurde in der Partei immer wieder der Ruf nach einem Wechsel an der Spitze laut.

Pronold sagte, er habe keine Zweifel gehabt, beim Parteitag im Mai eine Mehrheit zu bekommen, allerdings habe er erwartet, nicht mehr als 75 Prozent der Delegiertenstimmen bekommen. Die Gefahr der Selbstzerfleischung würde dann wieder wachsen. Im Mai wird bei der BayernSPD turnusgemäß der Vorstand neu gewählt. An diesem Wochenende trifft sich der SPD Vorstand in München zu einer Klausur.

"Ich möchte Florian Pronold in erster Linie meine Anerkennung für seine Arbeit in den fast acht Jahren als Vorsitzender der BayernSPD aussprechen und mich persönlich für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken." Martin Burkert, Vorsitzende der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion

Florian Pronold habe die BayernSPD vorangebracht und bleibe nach wie vor Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September, so Burkert.

Ude sieht keinen echten Neuanfang

Florian Pronold ist schon seit längerem in der Partei umstritten. Seitdem die SPD im BR Bayerntrend Mitte Januar auf 14 Prozent abgestürzt ist, mehrten sich kritische Stimmen. Auch der frühere Münchner OB Ude hatte sich am Sonntag im BR für einen Wechsel an der Spitze ausgesprochen. Allerdings sieht Ude in Kohnen als Nachfolgerin keinen echten Neuanfang.