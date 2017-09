"Dringender Handlungsbedarf" SPD äußert sich kritisch zum Zustand der Natur in Bayern

Der Landtag kommt am Mittag zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder zusammen und beschäftigt sich unter anderem mit dem "Zustand der Natur in Bayern". Die SPD hatte eine Anfrage mit 366 Punkten an die Staatsregierung gestellt.

Von: Regina Kirschner