SPD-Fraktionsklausur SPD umgarnt Mieter

Die SPD will über Managerboni, Teilzeitarbeit bis zu Mieterrechten auf ihrer Fraktionsklausur sprechen, aber natürlich auch über das allgegenwärtige Thema Innere Sicherheit.

"Sicherheit ist ein ursozialdemokratisches Thema"

Gemäß dieser Linie von Parteichef Gabriel befasst sich die SPD-Fraktion zum Auftakt ihrer Klausur mit innerer Sicherheit. Zu Gast ist der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Ein Positionspapier der SPD-Fraktion wird es zur Sicherheitspolitik aber nicht geben; Parteichef Gabriel hat vor zehn Tagen selber eines veröffentlicht. Gleich drei Beschlusspapiere gibt es zur Familien- und Frauenpolitik: Die SPD fordert ein Rückkehrrecht von Teilzeitbeschäftigten auf eine Vollzeitstelle und will Kinderrechte im Grundgesetz verankern.

Vermieter soll Höhe der Vormiete offenlegen

Mietwohnungen in München

Ein weiteres Papier hat das Ziel, die Rechte von Mietern zu stärken. Vermieter sollen per Gesetz verpflichtet werden, neuen Mietern die Höhe der Vormiete zu nennen. Denn nur so können Neumieter erkennen, ob die neue Miete zulässig ist oder gegen die Mietpreisbremse verstößt, falls diese gilt. Außerdem will es die SPD Vermietern erschweren, einem Mieter wegen Eigenbedarf zu kündigen. Die Sozialdemokraten reagieren damit auf diverse Gerichtsurteile; sie finden, der Begriff des Eigenbedarfs sei dadurch unnötig erweitert worden. Geht es nach der SPD-Fraktion, dann fiele zum Beispiel die Unterbringung eines Au-pairs oder die Einrichtung einer Anwaltskanzlei durch ein Familienmitglied nicht mehr unter Eigenbedarf. Der Begriff soll gesetzlich definiert werden. Außerdem will die SPD-Fraktion den Mietspiegel ändern. Der Bezugszeitraum der ortsüblichen Vergleichsmiete soll demnach von vier auf acht Jahre erweitert werden. Dadurch flössen mehr und potenziell niedrigere Mieten in den Spiegel ein.

Boni nur bis 500.000 Euro steuerlich absetzbar

Ein weiteres SPD-Papier für die Fraktionsklausur betrifft Boni für Manager. Unternehmen sollen solche Zahlungen nur noch bis zu 500.000 Euro steuerlich absetzen können. Zahlt eine Firma einen höheren Bonus, dann müsste sie den aus dem Nachsteuergewinn zahlen. Im Entwurf für das SPD-Fraktionspapier heißt es, natürlich könnten Boni nicht per Gesetz begrenzt werden – aber es sei nicht länger hinnehmbar, dass die Allgemeinheit hohe Gehälter, Boni und Pensionszahlungen durch die Hintertür subventioniere.