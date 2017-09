Vorstandsklausur in Miesbach Bayern-SPD gegen Neuauflage der großen Koalition

Ende der Zwei-Tage-Klausur der Bayern-SPD in Miesbach: Der Vorstand sprach über Konsequenzen aus dem Bundestagswahl-Debakel und natürlich über die Landtagswahl 2018. Die laut Parteichefin Natascha Kohnen sehr ernsthaften Diskussionen führten zu einstimmigen Beschlüssen.

Die Bayern-SPD sagt kategorisch "Nein'" zu einer erneuten großen Koalition - auch nicht durch irgendwelche Hintertürchen. Das beschloss der Vorstand einstimmig. Kohnen sprach von einer klaren Ansage in Richtung Berlin. Einig sei man sich auch darüber, dass ein Neuaufbau der Partei erforderlich sei. "Die Menschen müssen wieder fühlen und verstehen können, in welcher Gesellschaft sie leben werden, wenn sie mit den Sozialdemokraten gehen", so Kohnen. Alte Fehler dürften sich nicht wiederholen.

"Was ich will, dass die beiden großen Volksparteien tatsächlich wieder den Richtungsstreit dieses Landes bestimmen. Das ist uns ja nicht mehr gelungen. Der Diskurs hat ja nicht mehr zwischen Links und Rechts, zwischen SPD und Union, stattgefunden, sondern der hat sich ja zerfleddert." Natascha Kohnen

Einfache und deutliche Botschaften gefordert

Generalsekretär Uli Grötsch zum Wahlkampfleiter bestimmt

Für Kohnen steht damit fest: Die SPD muss sich wieder klar links ausrichten. Generalsekretär Uli Grötsch ist zuversichtlich, dass der SPD das gelingt. Den nötigen Mut dazu hat die Partei seiner Ansicht nach. Grötsch wurde bei der Klausurtagung in Miesbach einstimmig zum Wahlkampfleiter für die Landtagswahl 2018 gewählt. Geplant sei ein kurzer, knackiger Wahlkampf. Die Partei dürfe sich dabei nicht in Details verstricken, sondern müsse konkrete, einfache und deutliche Botschaften liefern, so Grötsch - etwa beim Thema Alterarmut:

"Dass wir sagen, dass das nicht mehr sein kann, dass jemand 45 Jahre, sein ganzes Leben arbeitet, und dafür von 850 Euro Rente lebt und dann noch 500 Euro Miete zahlt." Uli Grötsch

Wann sich die Bayern-SPD auf einen Spitzenkandidaten festlegen wird, ist noch offen - möglicherweise erst Anfang 2018.