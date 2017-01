SPD-Klausur in Irsee Kampf gegen Rechts mit Politischer Bildung

Die SPD-Landtagsfraktion sucht in Kloster Irsee nicht nur nach Wegen aus dem Umfragetief - die 42 Abgeordneten beschäftigen sich am zweiten Tag ihrer Winterklausur zunächst mit Rezepten gegen den wachsenden Rechtspopulismus.

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, meint SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher. Angesichts der Wahlerfolge der AfD, oder der Nationalisten in Ungarn, Polen und Frankreich – müssten Demokratische Werte und Mechanismen bewusst gelebt werden: "Wenn ich die Rechtspopulisten höre wie sie über die 'Altparteien' schimpfen, über die 'Systemparteien', über das Establishment, auch bei den Medien – von 'Lügenpresse' ist dann die Rede. Dann merkt man doch, dass manches in eine bedenkliche Schieflage gerät."

Politische Bildung als Medizin gegen Rechtspopulismus

Zu Gast in Irsee ist deshalb zunächst Ursula Münch, die Direktorin der Tutzinger Akademie für Politische Bildung. Diese müsse aber bereits verstärkt an den bayerischen Schulen einsetzen, so Rinderspacher:

"Wenn ich sehe, dass an den bayerischen Realschulen und Gymnasien erst ab der 10. Klasse Sozialkundeunterricht gegeben wird, und dann auch nur ein Stündchen, dann ist das viel zu spät." Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionschef

SPD will Sozialkunde bereits ab der achten Klasse

Die SPD-Fraktion fordert deshalb mehrere Stunden praxis- und projektbezogenen Sozialkunde-Unterricht bereits ab der achten Klasse. Denn Rechtsstaatlichkeit, die Trennung von Regierung, Polizei und Justiz sollten alle bayerischen Schüler verstehen und verinnerlichen. NS- und Rechtspopulsmus-Experten kommen als Gäste, Projekttage mit Politikern oder Besuche von NS-Gedenkorten könnten ebenfalls gute Wirkungen haben, so Rinderspacher.

Zum Gespräch nach Irsee eingeladen ist deshalb auch Jörg Skriebeleit, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Über den Aufstiege des Rechtspopulismus wollen die Abgeordneten auch mit Timo Lochoki diskutieren, vom German Marshall Fund in Berlin.

Nabelschau nach Umfragetief erst am späten Nachmittag

Erst am späten Nachmittag werden die 42 SPD-Abgeordneten in ihrer Fraktionssitzung das Umfragetief von 14 Prozent und mögliche – auch personelle – Konsequenzen diskutieren.