Sozialdemokratische Sinnkrise Bayern-SPD im Dschungelcamp?

Was ist nur mit der Bayern SPD los? Wie konnte das wieder passieren? Isabell Zacharias muss erst einmal tief durchatmen. Die Münchner Abgeordnete ist gerade im Landtag, als der Bayerntrend und die desaströsen Werte für die SPD bekannt werden.

"Jedes Jahr aufs Neue rauscht ein Ergebnis ein, mit dem ich persönlich in dieser Tiefe nicht gerechnet habe. Mich macht das traurig." Isabell Zacharias, BayernSPD

Das Bild, das die Landtags SPD am Tag der Umfrage abgibt, ist unfreiwillig absurd. Als Markus Rinderspacher, der Fraktionschef, vor seinem Büro die Zahlen kommentieren will, geht gerade eine kleine Nachfeier der Hochzeit einer Mitarbeiterin zu Ende. Man könnte den Eindruck bekommen, als würde die SPD die schlechten Zahlen auch noch mit Sekt begießen. Das ist natürlich nicht so und der Fraktionschef spricht auch von einem Schlag in die Magengrube und verspricht eine schonungslose Anaylse, woran es diesmal wieder gelegen hat.

Festnahme eines ehemaligen Abgeordneten und Panne bei Listenaufstellung für die Bundestagswahl haben die Wähler sicher verstört

Dass die SPD so tief abrauschte hat sicher auch mit Ereignisse zu tun, für die die Partei nur bedingt verantwortlich ist. Da ist zum einen der Fall des ehemaligen Augsburger Abgeordneten Linus Förster. Der wurde vor Weihnachten wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs von der Polizei festgenommen. Aber auch die Aufstellung der Kandidaten zur Bundestagswahl, bei der die aus Niederbayern stammende Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, Johanna Ueckermann, auf einen Platz unter ferner liefen landete, hat die Anhänger verstört.

"In der Wahlarithmetik war das nicht besonders klug. Die Debatte hat uns geschadet." Isabell Zacharias, BayernSPD

Dass Fehler gemacht wurden sieht auch Volker Halbleib, der parlamentarische Geschäftsführer. Er will nichts beschwichtigen, warnt aber davor, jetzt übereinander herzufallen und sagt an die Adresse seiner Partei: "Wichtig ist, dass man diesen Prozess jetzt in Geschlossenheit organisiert. Es wäre das Falsche sich jetzt auseinander dividieren zu lassen. Ich glaube auch, dass, wenn die Kanzlerkandidatenfrage auf Bundesebene gelöst ist, dass sich die Situation dann verbessert.“

Ist Berlin schuld?

Berlin gilt als eine Ursache des Übels. Dabei ist es noch nicht so lange her, da wollte der Landtagsfraktionschef von der Großen Koalition und der SPD Regierungsbeteiligung in Berlin auch in Bayern profitieren. Doch diese Strategie ist gescheitert. Markus Rinderspacher will nun wieder mit klassischen SPD Themen punkten, das heißt ihr Profil als Partei der sozialen Gerechtigkeit wieder schärfen.

"Wir müssen weiter daran arbeiten uns als die Partei der sozialen Gerechtigkeit zu präsentieren, als die Partei die für einen kostenfreien Kindergarten steht oder für bezahlbares Wohnen." Markus Rinderspacher, BayernSPD

Die Sozialdemokraten sind fleißig, aber das verfängt nicht. An der medialen Darstellung kann es also nicht liegen. Vielleicht waren es die falschen Themen? Das fragt sich auch die SPD und wo will man jetzt wieder stärker auf das Thema innere Sicherheit setzen und dieses Feld nicht ausschließlich der CSU überlassen. "Wenn ich meiner Partei eine Empfehlung geben darf, dass wir im Bereich der inneren Sicherheit der CSU auf keinen Fall das Thema so überlassen dürfen, wie das möglicherweise der Fall war“, meint Fraktionschef Rinderspacher.

Kommt jetzt eine Personaldebatte?

Wenn die SPD jetzt zu ihrer Klausur aufbricht wird es sicher darum gehen, wer Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl werden soll. Soll vielleicht die dynamische und agile Generalsekretärin Natascha Kohnen den durch die Umfragen beschädigten Fraktionschef ersetzen? Isabell Zacharias denkt, dass das eines der bestimmenden Themen bei der Klausur nächste Woche sein wird, findet aber auch, dass es nicht nur an zwei Personen hängen darf.

"Ob das nun Natascha Kohnen oder Markus Rinderspacher oder xy ist: Die ganze Partei muss sich thematisch gut aufstellen und wir müssen alle dafür kämpfen bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis zu erreichen. Das wird nicht an einzelnen Personen nur hängen." Isabell Zacharias, BayernSPD

Vierwöchige Chef-Abstinenz

Und vielleicht hängt es auch ein bisschen an der Rolle des derzeitigen Landesvorsitzenden. Florian Pronold inszeniert sich als parlamentarischer Staatssekretär als Mitglied der Bundesregierung, schrammte aber beim letzten Parteitag knapp an einem Debakel vorbei. Wegen eines vierwöchigen Urlaubs auf Sri Lanka ist er derzeit nicht zu erreichen. Auch nicht für seine Partei. Da kann man durchaus den Eindruck bekommen: Wenn es bei der SPD brennt, sitzt der Vorsitzende im Dschungelcamp.