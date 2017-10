Katalonien Puigdemont kündigt friedlichen Widerstand an

"Unser Wille ist es, weiter zu arbeiten, auch in Kenntnis der aktuellen Schwierigkeiten." Abgesetzte katalanischer Regierungschef Carles Puigdemont

In den spanischen Medien wurde die Rede so interpretiert, dass er der Amtsenthebung nicht Folge leisten wolle. Puigdemont kündigte die Fortsetzung der Unabhängigkeitsbestrebungen an und rief zur "Gründung eines freien Landes" auf.

Polizei ruft Beamte zur Neutralität auf

Mit einer Bekanntmachung im Amtsblatt wurden Puigdemont und sein Vize Oriol Junqueras am Samstagmorgen offiziell abgesetzt. Die spanische Vizeregierungschefin Soraya Saenz de Santamaria übernahm die Kontrolle über die Verwaltung in Katalonien. Auch der katalanische Polizeichef wurde für abgesetzt erklärt. Die Polizei Kataloniens rief unterdessen ihre Beamten auf, sich im Unabhängigkeitsstreit mit Spanien neutral zu verhalten. "Es ist unsere Verantwortung, die Sicherheit aller zu gewährleisten", hieß in einem internen Vermerk der Polizeiführung,

Verfahren gegen Puigdemont angekündigt

Die spanische Generalstaatsanwaltschaft kündigte unterdessen ein Verfahren gegen Puigdemont wegen "Rebellion" an. Die Behörde wird demnach in der kommenden Woche Anklage erheben. Auf "Rebellion" steht im spanischen Recht eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft.

Der spanische Senat hatte mit der Billigung des nie zuvor angewandten Verfassungsartikels 155 am Freitag den Weg für die Entmachtung der Regierung und für Neuwahlen am 21. Dezember freigemacht. Zehntausende Katalanen feierten am Freitagabend die "Republik" auf den Straßen in Barcelona, Girona, Tarragona und anderen Städten. In der spanischen Hauptstadt Madrid demonstrierten heute dagegen Tausende gegen eine Abspaltung Kataloniens von Spanien.