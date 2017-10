Ultimatum verstrichen - Zwangsmaßnahmen drohen Spanien und Katalonien auf Kollisionskurs

Um zehn Uhr ließ der katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont ein spanisches Ultimatum verstreichen, den Unabhängigkeitsbeschluss zu widerrufen. Kurz darauf kündigte Madrid den Entzug der katalanischen Autonomie an. Eskaliert der Konflikt?

Die Zentralregierung habe das katalanische Nein zum Ultimatum zur Kenntnis genommen, hieß es in einer in Madrid veröffentlichten Mitteilung. Deshalb werde man die im Verfassungsartikel 155 vorgesehenen Schritte einleiten, um in Katalonien "die Rechtmäßigkeit wiederherzustellen".

In spanischen Medien wird seit Wochen spekuliert, was darunter zu verstehen ist. Unter Verfassungsexperten wird militärische Gewalt ausgeschlossen. Allerdings droht dem katalanischen Regierungschef Puigdemont eine Anklage wegen Rebellion. Schon am Dienstag waren zwei katalonische Aktivisten inhaftiert worden - für Barcelona eine Provokation.

Für Samstag wurde ein Treffen des Ministerrats anberaumt. Dabei soll voraussichtlich über konkrete Maßnahmen beraten werden.

Artikel 155: Ein scharfes Schwert - noch nie gebraucht

Weiter unnachgiebig: Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont ...

Der Artikel, der seit Inkrafttreten der Verfassung 1978 noch nie angewendet wurde, erlaubt es der Zentralregierung, "die notwendigen Mittel zu ergreifen", um eine autonome Region zur Erfüllung ihrer Pflichten zu zwingen. Die Regierung in Madrid könnte Puigdemont absetzen, die katalanische Regierung auflösen oder eine Neuwahl des Regionalparlaments erzwingen. Zuvor müsste der Senat zustimmen.

.. und Spaniens Premier Rajoy

Das wahrscheinlichste Szenario: Rajoy wird am Samstag den Senat bitten, Maßnahmen gegen Katalonien zu zu billigen. In dieser Kammer sind ähnlich dem deutschen Bundesrat die 17 verschiedenen Regionen Spaniens vertreten, die ihrerseits aus einer oder mehreren Provinzen bestehen. Erst wenn der Senat mit absoluter Mehrheit Rajoys Antrag billigt, ist die "nukleare Option" scharf gestellt.

Geht es nach Parteizugehörigkeit, dürfte das kein Problem sein, denn im Senat gehören 147 der 264 Senatoren Rajoys Konservativen an.