Landespolitik Sommerserie Wie Sozialverbände die Politik beeinflussen

Meistens bleiben sie im Hintergrund, manche von ihnen gehen aber auch immer wieder in die Öffentlichkeit: Die Sozialverbände in Bayern haben maßgeblichen Einfluss auf die Sozialpolitik. Sie geben ihre Meinung zu Gesetzen ab, treffen Minister und Abgeordnete zu Gesprächen. Wie üben Arbeiterwohlfahrt, Vdk und Co. ihren Einfluss aus, welche Mittel haben sie?

Es gibt in Bayern einen Tisch, da nehmen regelmäßig die sieben Vertreter der größten sozialen Verbände Platz. In der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sind organisiert: die Caritas, die Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband, das Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, der Verband der Israelitischen Kultusgemeinden und die Lebenshilfe. Was sie sich gemeinsam vornehmen, das hat gute Chancen, in der Sozialpolitik auch umgesetzt zu werden, sagt der derzeitige Vorsitzende der Runde, der Chef der bayerischen Arbeiterwohlfahrt, Thomas Beyer:

"Wie so oft im Leben ist es so, dass man im Schulterschluss natürlich mehr erreicht. Jeder der Verbände hat seine eigenen Stärken, hat auch seine eigenen Facetten aber natürlich decken wir insgesamt ein großes Spektrum ab. Wenn wir bei zentralen Fragen, zum Beispiel zum Thema Ausbildung für die Pflege oder Gestaltung der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen an einem Strang ziehen, dann können wir natürlich da auch eine größere Repräsentanz der Ideen und der Inhalte gegenüber dem Ministerium erreichen." Thomas Beyer, Chef der bayerischen Arbeiterwohlfahrt

Konfessionelle und nicht-konfessionelle Verbände: Zusammen stark

Zwar kommt es auch mal vor, dass die konfessionellen Verbände, Caritas und Diakonie, andere Positionen haben wie die nicht-konfessionellen Mitglieder, etwa beim Thema Schwangerschaftsabbrüche, aber meistens konnten sie gemeinsam ihre Standpunkte gegenüber der Regierung durchringen, sagt der AWO-Vorsitzende, etwa in der Flüchtlingspolitik:

"Wenn ich zum Beispiel an den Ausbau der Asyl-Sozialberatung denke, das waren viele, viele Runden auch in sehr kleinen Zirkeln, teilweise mit verantwortlichen Mitgliedern der Regierung, aber da haben wir uns, denke ich, weitestgehend durchgesetzt. Wenn auch bei weitem nicht alles vollständig gelöst ist." Thomas Beyer, Chef der bayerischen Arbeiterwohlfahrt

Regelmäßige Treffen mit Verantwortlichen der bayerischen Politik

Alle halbe Jahre trifft sich der Verband mit der Sozialministerin Emilia Müller, und kommt hin und wieder auch in der Staatskanzlei mit Ministerpräsident Horst Seehofer zusammen. Daneben gibt es die Anhörungen im Landtag, wenn Abgeordnete die Sozialvertreter als Experten in Ausschusssitzungen einladen. Eine Praxis, die von manchen kritisch gesehen wird, jedoch legitim ist, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch:

"Ein Experte, der für einen Verband spricht, der muss nicht objektiv sein. Der darf für seinen Verband sprechen, das ist völlig legitim. Die Kunst besteht darin, wenn ich einen Landtagsausschuss anberaume, dann muss ich darauf achten, dass ich unterschiedliche Experten höre. Ein Wissenschaftler sollte objektiv sein, aber ein Verbandsvertreter, auch eines Wohlfahrtsverbandes, der darf für sein eigenes Haus sprechen." Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin

Auch Sozialverbände müssen wie Unternehmen agieren

Eines müsse einem klar sein: Sozialverbände wie die Caritas, die Diakonie oder die Arbeiterwohlfahrt seien auch nichts anderes als Unternehmen, die ihre Interessen vertreten, erklärt die Politikexpertin:

"Ein Wohlfahrtsverband steht Institutionen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung, wird dafür entschädigt und hat natürlich auch relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da muss man natürlich schauen, dass die genug Arbeit bekommen. Man ist immer wieder daran interessiert, dass man Aufgaben zugewiesen bekommt, dass man ein Heim, eine Kindertagesstätte betreiben darf und darauf übt man natürlich einen gewissen Einfluss. Man ruft dann schon laut: Hier, das können wir und das übernehmen wir." Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin

Wichtige Anhörungen im bayerischen Landtag

Dass es bei Verbandsarbeit auch immer um eine Vertretung der eigenen Interessen geht, eben auch im sozialen Bereich, ist für Thomas Beyer nichts Außergewöhnliches. Bevor ein Gesetz im bayerischen Landtagsplenum verabschiedet wird, kommt es zur sogenannten Verbändeanhörung. Meistens kurz vor der Sommerpause, sagt der AWO-Vorsitzende:

"Das ist manchmal auch ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, wenn die Ministerien uns zu wenig Zeit lassen, aber wir werden da gehört, wir können uns einbringen." Thomas Beyer, Chef der bayerischen Arbeiterwohlfahrt

VdK Bayern: Großer politischer Einfluss dank 680.000 Mitgliedern

Vor allem Hinweise, ob das Gesetz praxistauglich ist, werden dann noch angenommen. Ein Sozialverband, der auch Gehör bei den Politikern findet, ist der VdK Bayern. Bis auf eine Sozialberatung betreibt der VdK keine Einrichtungen wie die Wohlfahrtsverbände, also weder Pflegedienst noch Krankenhaus. Trotzdem hat er Einfluss dank der 680.000 Mitglieder, die er allein in Bayern hat, sagt Ulrike Mascher, die Vorsitzende in Bayern und gleichzeitig VdK-Bundesvorsitzende:

"Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, dass wir bestimmte Themen versuchen auf die politische Tagesordnung zu bringen, in die öffentliche Diskussion zu bringen, Druck zu machen, damit so ein entsprechendes Gesetz gemacht oder verändert wird oder eine Reform vorgenommen wird." Ulrike Mascher, Vorsitzende in Bayern und gleichzeitig VdK-Bundesvorsitzende

Der VdK äußert in der Öffentlichkeit gewöhnlich stärker Kritik an der Staatsregierung, da sie ohne Einrichtungen auch unabhängiger von den politisch Verantwortlichen sind, so die Vorsitzende:

"Also wir müssen nicht, wenn wir heute die Ministerin kritisieren, in drei Wochen kommen und eine Pflegesatzverhandlung führen, wo es ja darum geht, wie viel Geld kriegt die Einrichtung, die ich vertrete." Ulrike Mascher, Vorsitzende in Bayern und gleichzeitig VdK-Bundesvorsitzende

Gesprächskanäle bis "ganz nach oben" besonders nützlich

Die Spitzengespräche ihres Verbandes auf Bundes- und Landesebene haben laut Ulrike Mascher geholfen, etwa bei der Entscheidung zum Pflegestärkungsgesetz. Dass künftig auch Demenzkranke von der Pflegeversicherung unterstützt werden, war für sie ein großer Erfolg. Dabei kommt dem VdK laut Ulrike Mascher ein Gesprächskanal nach ganz oben besonders zugute:

"Auf bayerischer Ebene haben wir einen großen Vorzug: Der derzeitige bayerische Ministerpräsident war 2004 bis 2005 Landesvorsitzender der VdK Bayern. Also dessen Ohr erreichen wir relativ gut." Ulrike Mascher, Vorsitzende in Bayern und gleichzeitig VdK-Bundesvorsitzende

Lobbyarbeit und Druck sind wichtiger denn je

Ohne Druck gehe nichts, sagt Mascher, das habe ihr Horst Seehofer einmal offen gesagt. In diesem Sommer hat der VdK darum in allen Regierungsbezirken Großveranstaltungen mit 800-900 Gästen gemacht. Hier sollen die Bundestagskandidaten Rede und Antwort stehen, für Mascher auch eine Art von Lobbyarbeit:

"Es wird ja häufig gesagt: Ja, arme Leute, arme Menschen, Kranke, chronisch Kranke haben keine Lobby. Da kann ich nur sagen. Der VdK ist eure Lobby. Wir versuchen hier Lobbyarbeit zu machen. Wir haben zwar keinen großen Apparat, der dann in irgendeinen Ministerium jemanden entsendet, der dann auch bei der Formulierung von Gesetzen hilft, aber wir haben die Möglichkeit an die Öffentlichkeit zu gehen." Ulrike Mascher, Vorsitzende in Bayern und gleichzeitig VdK-Bundesvorsitzende

Zwar ist Sozialpolitik oftmals Bundessache, etwa die Themen Renten, Pflege oder Krankenversicherung. Doch die Ausgestaltung, die geschehe vor Ort, in den Kommunen und auf Landesebene. Darum ist allen Verbänden der Draht zu den Abgeordneten und Ministerien wichtig, im Hintergrund und öffentlich.